Sikêra Júnior diz ser pai do irmão de MC Mirella em rede social

O jornalista Sikêra Júnior fez uma postagem nas redes sociais que dá a entender que o é pai do irmão mais novo de MC Mirella, mostrou, nesta segunda-feira (26), o colunista Erlan Bastos, do Observatório de Famosos. Em uma foto do menino no Instagram, do dia 11 de fevereiro, o apresentador do Alerta Nacional comentou: "Lindo meu filho Saudades do pai. Um dia você vai entender que sua mãe me abandonou". A foto foi publicada na conta de Antônio Octávio, que é pai de Mirella e do caçula Dudu Fernandez.

Dudu Fernandez ficou conhecido por uma festa ‘ostentação’ no ano passado que custou R$ 80 mil e foi veiculada no TV Fama, da RedeTV, e na imprensa online.

(Reprodução)

A coluna de Erlan Bastos entrou em contato com a assessoria de Mirella para saber se Sikêra é mesmo pai de Dudu. No entanto, a resposta foi de que a história não procede de forma alguma. Já a mãe de Mirella teria alegado que nunca viu o jornalista na vida.