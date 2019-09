Silvio Santos é criticado após promover desfile de meninas de maiô na TV

Um 'concurso de beleza' com crianças promovido pelo apresentador Silvio Santos, ao vivo, no último domingo (22), vem causando polêmica na web. Isso porque as meninas, que têm menos de 10 anos, desfilaram de maiô para que o público escolhesse quem tem o corpo 'mais bonito', explicou o apresentador.

“Vocês do auditório vão ver quem tem as pernas mais bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito, e o conjunto mais bonito”, disse Silvio.

As crianças também desfilaram com roupas de gala. Na web, os internautas não pouparam críticas ao quadro do programa.

"Eu não tô acreditando que estamos em 2019 e o Silvio Santos está fazendo concurso de beleza com meninas usando maiô, e dizendo que as pessoas precisam votar em qual delas tem "colo, pernas e conjunto mais bonito". Meninas de 9, 10 anos. De maiô, tendo seu corpo julgado", escreveu uma usuária.

Alguns usuários fizeram comparações com outras polêmicas recentes. "Engraçado que eu não vi ninguém que reclamou do beijo gay da bienal falar do Silvio Santos estar sexualizando crianças no meio do programa dele? Vocês me prometeram que protegeriam as nossas crianças".

"mano vocês têm noção do quão NOJENTO isso é? meu corpo treme de raiva e de desespero, não é possível que há pessoas que deixam isso acontecer", desabafou uma usuária.