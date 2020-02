Silvio Santos quer recriar ‘Semana do Presidente’ para atender Bolsonaro

Foto: Alan Santos/PR

Apresentador e dono do SBT, Silvio Santos decidiu recriar o programa 'Semana do Presidente'. A atração, criada nos tempos da ditadura militar, ficou no ar durante 20 anos até o mandato do terceiro presidente civil, pós-governo militar, Fernando Henrique Cardoso. As informações são da coluna de Flávio Ricco, no portal Uol.

Na época em que era exibido, a 'Semana do Presidente' destacava os atos do governo federal e fazia um resumo das benfeitorias do presidente da República, com trilha sonora de cunho militar, incluindo rufar de tambores e trombetas.

Ainda de acordo com o colunista, a aproximação de Silvio com o presidente Jair Bolsonaro teria motivado o retorno do programa. Bolsonaro já apareceu no programa Silvio Santos algumas vezes para falar de suas realizações.

Além de Silvio Santos, Edir Macedo, dono da RecordTV, também têm manifestado apoio a Bolsonaro. Os dois magnatas da comunicação chegaram a subir no palanque do desfile de Sete de Setembro no ano passado e se sentaram na primeira fila junto com o presidente.