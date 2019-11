Sim, ele existe: conheça os cinco 'poderes' do candidato unicórnio

Tem alta performance, é engajado, agregador e traz resultados positivos para a empresa. Esse candidato existe? Por mais que pareça difícil de encontrá-lo, o profissional dos sonhos de todo recrutador tem em média 30 anos, fluência em três idiomas, vivência internacional, muita experiência no currículo, diversas formações e qualificações, é resiliente, tem espírito de liderança e inovação.

O perfil do ‘candidato unicórnio’ foi traçado pela plataforma de vagas e recrutamento Catho e levou em conta os requisitos exigidos atualmente pelo mercado de trabalho. Segundo a gerente sênior da Catho, Bianca Machado, disputados principalmente por startups e grandes empresas, os unicórnios dificilmente estão disponíveis.

“A procura é alta. A competição é grande. O interesse está na capacidade de entrega, as qualificações e o preparo para exercer o cargo. O unicórnio sabe apresentar os pontos que o diferenciam de outros profissionais e dar exemplos reais das suas qualidades”, destaca.

Entre as habilidades estão também a sua adequação à cultura da empresa, motivação e maneira como transmite isso para equipe, independente do cargo que assume.

“A contratação dos sonhos é um funcionário que atenda às expectativas da empresa e tenha o perfil adequado para a vaga aberta. Por outro lado, esse funcionário também tem de se sentir feliz e motivado, a fim de que possa crescer na carreira. Essa combinação torna-se a contratação perfeita para ambos lados”.

Bianca reforça que a capacidade de adaptação ganha ponto extra dentro da lista destes atributos. “O mundo é VUCA, se adapte a ele: em tradução literal, a sigla VUCA significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, quatro características marcantes do mundo globalizado e do mercado de trabalho. Sendo assim, profissionais que estão preparados para lidar com mudanças e condições inesperadas, bem como propor soluções fora do esperado e tradicional, com certeza se destacam aos olhos do recrutador”.

Mais que mágica

E esse tipo de profissional não saiu de nenhum conto de fadas corporativo, por mais raro que possa parecer e também não tem ‘poderes mágicos’, mas habilidades e competências, tanto de cunho técnico quanto emocional, como pontua o gerente de recrutamento da Robert Half, Leonardo Berto.

“É um profissional que antecipa situações e age imediatamente, resolvendo fatos e incidentes e colocando a mão na massa. Dedicado ao aperfeiçoamento contínuo, preocupado com o desenvolvimento da carreira e do negócio, que investe no aprimoramento técnico e comportamental por meio de cursos, especializações e muito investimento em qualificação. Outra característica diz respeito à sua boa comunicação: suas mensagens costumam ser claras e bem compreensíveis”.

O gerente da Robert Ralf sinaliza ainda a importância de conhecer os ciclos da organização e o mercado para o qual a empresa atua. “Outro ponto valorizado é o profissional que mostra certa estabilidade em suas passagens, vivenciando ciclos completos nas empresas. Assim, ele pode experimentar diversos cenários dentro da organização – complexos ou não –, e demonstrar seu desenvolvimento nas decisões de gestão e engajamento”, coloca.

Atributos

Existe algum segredo para se tornar um unicórnio? Bom, a fórmula não é nenhum encantamento, mas exige um ‘match’ entre o seu plano de carreira e o que a empresa procura, como aponta a Gerente de Recursos Humanos da Recrutadora Luandre, Dorileia Simões.

“Fortalecer seu network, se autoavaliar sempre, levantar seus pontos fortes e resultados alcançados, seus ‘gaps’ (lacunas) e suas estratégias - são pontos que o profissional precisa levar em conta para ser tanto o unicórnio que a empresa está em busca, quanto a concretização do plano de carreira que deseja para si mesmo”.

Em um cenário de alta concorrência, para se destacar nos processos seletivos a dica é apostar em um currículo atrativo e que valorize experiências e situações que comprovem as habilidades que domina.

“Num primeiro contato, a apresentação, postura e comunicação são pontos bem importantes. Conseguir passar as informações questionadas pelo recrutador de forma clara e segura é também fundamental. Reforço a necessidade de trazer com veracidade e segurança as informações. Outro ponto é não tentar ‘forçar’ um comportamento que não possui durante uma entrevista ou dinâmica de grupo”, afirma Dorileia.

A fim de se valorizar, vale a pena se preparar para os questionamentos do recrutador no momento do processo seletivo: “Os profissionais mais difíceis de encontrar têm alguma habilidade específica de um nicho pequeno de mercado, como saber operar uma máquina que só existe em um tipo de processo ou ter conhecimento de alguma ferramenta ou técnica restrita. Valorize o que você tem a agregar”, recomenda ela.

CINCO PODERES DO CANDIDATO UNICÓRNIO

1. Capacidade de adaptação O profisisonal precisa estar preparado para lidar com mudanças e isso inclui também apontar soluções para os problemas .

2. Engajamento Independente do cargo, uma das características do unicórnio é a capacidade de se engajar e também de se comunicar.

3. Estratégia É preciso ter um plano de carreira bem elaborado. Ser estratégico e buscar o emprego de forma assertiva, onde a cultura da empresa esteja de acordo também com o seu próposito e aquilo que deseja.

4. Capacitação Algumas atitudes são fundamentais, como manter-se atualizado na área e dominar mais de um indioma estrangeiro.

5. Conhecimento O unicórnio domina a técnica, mas também é dotado de habilidades emocionais.