Simaria pega covid pela segunda vez e adia shows com Simone

A cantora baiana Simaria, da dupla com Simone, está com covid-19 pela segunda vez. A informação foi confirmada pelo escritório que representa a artista em um comunicado no perfil da dupla. Outros três músicos também testaram positivo para o vírus.

Pelo Instagram, a cantora informou aos seguidores que os únicos sintomas são tosse e moleza no corpo. "Aproveito pra lembrar a vocês do uso de máscaras e a importância de tomar a vacina, porque se eu não tivesse tomado as minhas vacinas, talvez eu estivesse tendo sintomas piores. A vacina nos protege", avisou.

Tanto Simaria quanto os músicos, que não tiveram nos nomes divulgados, estão em isolamento e tomando os cuidados necessários. Por conta disso, as apresentações da dupla foram adiadas. Elas iriam se apresentar nesta sexta-feira (7) em Florianópolis (SC), e no sábado (8) em Praia Grande (SP). Elas devem retomar com a agenda de shows a partir do dia 15 de janeiro.

Simaria contraiu a doença pela primeira vez em agosto de 2020. Na época ela estava assintomática e foi tratada pelo infectologista David Uip, em São Paulo. O marido e o filho da artista testaram negativo para a doença.

Em 2018, Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar. Ela ficou internada no Hospital Sírio-Libanês e ficou afastada dos palcos por quase quatro meses.