SIMM oferece 149 vagas para atendente e operador de telemarketing

Quem não tem experiência e procura uma colocação no mercado de trabalho pode aproveitar uma das 149 vagas, distribuídas entre os cargos de atendente e operador de telemarketing, oferecidas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (SIMM) nesta segunda-feira (10).

Há também 50 vagas temporárias para operador de vendas, mas, neste caso, é necessário ter seis meses de experiência e trabalhado em shopping, dentre outras oportunidades.

Os interessados devem comparecer a um dos postos do SIMM, localizados no Comércio (Rua Miguel Calmon, 506, Edifício Ouro Preto) e Boca do Rio (Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja). É necessário levar originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 7h às 17h, através de distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30. Os candidatos podem usar também o atendimento por hora marcada, que funciona das 7h às 16h30, pelo telefone (71) 3202-2016 ou 0800-2853111.

É possível também ter acesso ao atendimento do SIMM nas Prefeituras-Bairro Centro/Brotas Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima e Subúrbio/Ilhas, para realização de cadastro, busca por vagas e encaminhamento para entrevistas e seleções. Confira a lista abaixo.

Vagas do SIMM para segunda-feira (10):

Atendente de telemarketing

Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos noite/madrugada, vaga zoneada para moradores da região do Cabula

Salário: a combinar + benefícios

20 vagas





Atendente de telemarketing

Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos noite/madrugada, vaga zoneada para moradores da região da Cidade Baixa

Salário: a combinar + benefícios

20 vagas





Atendente de telemarketing

Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos noite/madrugada, vaga zoneada para moradores Brotas e adjacências

Salário: a combinar + benefícios

20 vagas





Atendente de telemarketing

Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos noite/madrugada, vaga zoneada para moradores da Liberdade, Largo do Tanque e adjacências

Salário: a combinar + benefícios

20 vagas





Atendente de telemarketing

Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos da noite ou madrugada, vaga zoneada para moradores da Pituba, Paralela Park, Nordeste, Amaralina, Rio Vermelho, Imbuí, Canabrava, Jardim Nova Esperança, São Marcos, São Rafael, Vasco da Gama e Federação

Salário: a combinar + benefícios

20 vagas





Operador de telemarketing

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível Excel avançado e vivência com prospecção de clientes

Salário: a combinar + benefícios

4 vagas





Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, sexo indiferente

45 vagas





Operador de vendas (vaga temporária de 15 dias)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em shopping

Salário: a combinar + benefícios

50 vagas





Supervisor de loja

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimentos em informática(Excel), imprescindível perfil de liderança

Salário: R$1.900,00 + benefícios

3 vagas





Encarregado de serviços gerais

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado com supervisão de equipe de higienização/alimentação

Salário: R$1.468,71 + benefícios

1 vaga





Auxiliar administração (estágio)

Ensino superior incompleto em Ciências Contábeis ou Administração, cursando à partir do 3º semestre noturno.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga





Assistente comercial

Ensino superior completo em Gestão Comercial ou áreas afins, seis meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga





Auxiliar de bar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.084,96

2 vagas





Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, três meses de experiência, sexo indiferente

Salário: R$1.084,96

2 vagas





Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, zoneada para moradores da região da Paralela, Pituba e Lauro de Freitas

Salário: a combinar + benefícios

3 vagas





Operador de caixa

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região do Imbuí, disponibilidade para trabalhar à noite

Salário: R$1.009,00 + benefícios

1 vaga





Operador de empilhadeira

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com empilhadeira industrial, curso atualizado, vaga zoneada para moradores de Camaçari, São Sebastião do Passé, Candeias ou Dias D' Avila

Salário: R$1.647,00 + benefícios

3 vagas





Ajudante de carga e descarga

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Camaçari, São Sebastião do Passé, Candeias ou Dias D' Ávila

Salário: R$1.066,00 + benefícios

5 vagas





Costureira de máquina reta

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga





Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento em rotinas administrativas.

Salário: R$1.177,28 + benefícios

10 vagas





Cozinheiro

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter fácil acesso a Lauro de Freitas

Salário: R$1.100,00 + benefícios

1 vaga





Patisseiro

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter fácil acesso a Lauro de Freitas

Salário: R$1.000,00 + benefícios

1 vaga





Pizzaiolo

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter fácil acesso a Lauro de Freitas

Salário: R$1.000,00 + benefícios

5 vagas





Garçom

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter fácil acesso a Lauro de Freitas

Salário: R$1.000,00+ comissão

6 vagas





Fiscal de caixa

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência na área

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas





Instalador de acessórios de caminhão

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível carteira de habilitação A ou B

Salário: R$998,00 + benefícios

1 vaga