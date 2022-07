Simm oferece vagas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 55 vagas de emprego para esta terça-feira (26). Os candidatos devem acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

Cabo de turma

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento em Terraplanagem

Salário R$2.879,09 + benefícios

1 Vaga

Operador de Calandras em Tecidos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Torneiro mecânico

Ensino fundamental, 6 meses de experiência.

Salário R$3.500,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza

Ensino fundamental, 6 meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga

Zelador de Condomínio

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, conhecimento em hidraúlica, elétrica e corte de grama.

Salário R$1.386,00 + benefícios

1 Vaga

Agente de crédito

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Cozinheiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga - zoneada para moradores da Cidade baixa ou Suburbana.

Gerente de vendas

Ensino superior completo em Administração ou Gestão Comercial, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, possuir veículo e disponibilidade para viajar.

Salário R$3.000,00 + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em Informática básica.

Salário R$1.465,81 + benefícios

4 Vagas

Pintor de Veículo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Eletricista de Máquinas (VAGA EXCLUSIVA DO PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Equipamentos (VAGA EXCLUSIVA DO PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Representante de Vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: boa dicção, conhecimento em Informática, ter experiência no ramo de gás para refrigeração e com restaurante

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Ajudante de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar na Pituba e noite/madrugada

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico mecânico de ar condicionado

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade de horário e para viajar.

Salário R$1.860,00 + benefícios

1 Vaga

Repositor de Frios

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente (2019 a 2021), requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar nos bairros de: Pituba, Imbui e Ondina

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Repositor de Hortifrut

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente (2019 a 2021), requisitos imprescindíveis: Ter disponibilidade de horário e para trabalhar nos bairros: Brotas e Corredor da Vitória

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário R$1.303,09 + benefícios

1 Vaga

Forneiro ( padaria )

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário R$1.577,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Estoquista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Copeiro hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível curso na área.

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Instalador de esquadrias e vidros

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH B e disponibilidade de horário e para viajar.

Salário R$1.437,00 + benefícios

1 Vaga

Motorista de Van (VAGA EXCLUSIVA DO PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D, Curso Atualizado de Condutor de Passageiros, Noções de Mecânica Básica e Vivência com Fretamento será um diferencial

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Ajudante de padeiro

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Simões Filho ou Suburbana.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de hospital ou laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

4 Vagas

Encanador

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter CNH A ou B, Desejável: possuir carro utilitário branco e moto (5 anos do uso) e ser morador de Pirajá e região

Salário R$2.104,77 + benefícios

3 Vagas

Agente Comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Imprescindível: ter CNH A, Desejável: possuir moto (5 anos do uso) e ser morador de Pirajá e região

Salário R$1.446,44 + benefícios

2 Vagas

Engenharia civil (estágio)

Ensino superior incompleto em Engenharia Civil (estar cursando 3º ao 6º semestre), imprescindível conhecimento Excel e Autocad.

Bolsa a combinar + benefícios

2 Vagas