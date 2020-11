Simone 'pechincha' e economiza R$ 17 mil nas compras de decoração da nova mansão

Em novo vídeo publicado em seu canal do YouTube, a cantora Simone, da dupla com Simaria, mostrou como economizou cerca de R$ 17 mil na compra de decoração para sua nova mansão em São Paulo (SP).

Quando o arquiteto da cantora apresentou a proposta inicial de decoração, a baiana se assustou com o valor total. “R$ 24 mil?”, questionou o esposo da cantora, o empresário Kaká Diniz. “Eu tô rindo de nervoso agora. R$ 24 mil cinco pecinhas? A pessoa não tem juízo. Você não sabe que a quarentena está difícil? Que não estou fazendo shows?", brincou Simone. “Gosto de coisa barata. Gosto de parcelar” disse.

Em seguida, Simone questionou se não havia como parcelar o valor total das compras em cinco vezes. “Não tem condições”, declarou. Em seguida, o arquiteto ofereceu outra opção para a cantora: encontrar novos objetos com valores mais baixos. “Ele tem que oferecer o ‘top’, mas se o seu bolso não está de acordo, vamos achar uma outra coisa que fique bacana e melhore o preço”, disse a cantora.

Os dois foram para um loja “pechinchar” e procurar por uma decoração de menor valor. “Se você gosta de pechinchar preço, é comigo mesmo”, disse Simone. Após escolher toda a nova decoração, as compras chegaram ao valor total de R$ 6.354. "Economizei, em média, R$ 17 mil", comemorou Simone. A cantora ainda “pechinchou” o parcelamento das compras com o responsável pela loja e conseguiu comprar os objetos em seis vezes no cartão de crédito. “Quem não pechincha, não tem nada na vida, a gente gosta de parcela”, concluiu.