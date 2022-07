Simone Tebet participa do desfile em comemoração ao 2 de Julho

A pré-candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) participou dos festejos em comemoração à Independência da Bahia neste sábado, dia 2 de Julho, em Salvador. A data é histórica para os baianos e bastante comemorada. Tebet esteve no Largo da Lapinha e foi cercada por admiradores.

Na sexta-feira (1), a pré-candidata fez uma visita a importantes locais de Salvador. Em suas redes sociais, ela publicou imagens da sua visita às Obras Sociais Irmã Dulce, onde fez uma oração diante do simulacro do corpo da santa baiana, e também posou em uma foto com as tradicionais fitinhas do Senhor do Bonfim, símbolo da capital baiana.

(Fotos: Reprodução)

Tebet aproveitou ainda para provar iguarias da culinária local, em um dos mais tradicionais restaurantes típicos da cidade.

Além de Tebet, participarão das comemorações o presidente Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT). Essa é a primeira vez nesta corrida eleitoral que os quatro principais pré-candidatos a presidente visitarão a mesma cidade no mesmo dia.