Simpósio internacional aborda Direitos Humanos e minorias sociais

De quinta-feira (10) a sábado (12), acontece o Simpósio Internacional de Direitos Humanos e Minorias Sociais na sede no Centro Universitário Social da Bahia (Unisba). O evento, cujo tema versa sobre os Direitos Humanos e Minorias Sociais no contexto de Pandemia, vai ser realizado com transmissão síncrona pela internet.

Serão abordados, por especialistas do Brasil e do exterior, diferentes aspectos relacionados à interface entre os Direitos Humanos e minorias sociais – ou seja, grupos subjugados e excluídos pela sociedade, por suas origens, características e/ou status social, independentemente da sua composição quantitativa e mesmo se constituído pela maior parte da população de uma dada região. Destacam-se, neste contexto, mulheres, encarcerados, migrantes, indígenas e afrodescendentes, entre outros.

O evento internacional tem como objetivo contribuir para a construção de uma sociedade mais atenta aos direitos fundamentais do ser humano, em especial, daquele que pertence a alguma minoria social, por meio da difusão de conhecimentos resultantes de pesquisas científicas, a troca de experiências e a discussão sobre direitos humanos, como estratégia de fomento à reflexão e à intervenção sobre a realidade atual.

Ele é destinado a pesquisadores, profissionais, professores e estudantes de graduação e pós-graduação, militantes de organizações e movimentos políticos e sociais do Brasil e do exterior, e demais interessados na temática abordada. Ele tem carga horária de 16 horas no total de suas atividades e emitirá certificado de participação àqueles com frequência em, no mínimo, 75% das atividades.



Confira a programação completa:

10/06/2021 - quinta-feira

19h - APRESENTAÇÃO MUSICAL

19h30 - CERIMÔNIA DE ABERTURA

20h - CONFERÊNCIA – COLETIVOS VULNERÁVEIS EM TEMPOS DE PANDEMIA / Profa. dra. Maria Esther Martínez Quinteiro | Espanha





11/06/2021 - sexta-feira

08h30 - PAINEL – ENCARCERAMENTO E DIREITOS HUMANOS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Conferencistas: Prof. dr. Hermes Vilchez Guerrero | Brasil / Prof. dr. José Euclimar Xavier de Menezes | Brasil / Profa. dra. Ynes Félix | Brasil

10h30 - PAINEL – IMIGRANTES E CIDADANIA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Conferencistas: Prof. dr. Cláudio Alves Furtado | Brasil - Cabo Verde / Esp. Júlia Rodrigues Lobo | Brasil / Prof. dr. Mohammed El-Hajji | Brasil / Marrocos

14h30 - PAINEL – VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: ESTRATÉGIAS PARA VIRAR O JOGO

Conferencistas: Profa. dra. Amini Haddad Campos | Brasil / Dra. Julieta Maria Cardoso Palmeira | Brasil / Profa. dra. Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti | Brasil

16h30 - PAINEL – POVOS INDÍGENAS: REALIDADE NUA E CRUA

Conferencistas: Prof. dr. Cássio Knapp | Brasil / Sra. Juliana Amanayara | Brasil / Profa. dra. Roberta Amanajá | Brasil





12/06/2021 - sábado

8h30 - PAINEL – POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE: FORÇA, BELEZA E LEVEZA

Conferencistas: Sra. Rejane Rodrigues | Brasil / Profa. dra. Rita de Cassia Dias | Brasil / Sra. Val Benvindo | Brasil

10h30 - APRESENTAÇÕES DO PIBIC / Palestrantes: Pesquisadores do PIBIC