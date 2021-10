Sindicato dos ambulantes de Salvador reivindica comercialização no Zoológico

Seis representantes do Sindicato dos Vendedores Ambulantes e Feirantes da Cidade do Salvador se reuniram na manhã desta terça-feira (19) para tentarem uma reunião com a administração do Zoológico de Salvador, no bairro de Ondina. A reivindicação da categoria é pela possibilidade de vendas dentro das imediações da área, que não está permitida por decreto municipal e estadual.

Um representante do Sindicato que esteve presente, Edmilson Souza, explica que os ambulantes também lutam pela abertura da entrada para pedestres, de acesso pela Avenida Adhemar de Barros.

Somente uma das entradas do Zoológico encontra-se aberta, a que possibilita com facilidade o acesso a carros, pela Ladeira do Jardim Zoológico.

"Estamos querendo, pelo menos, a abertura de duas portarias ao fim de semana, quando tem maior fluxo de gente. A fila que está sendo montada para o acesso não evita aglomerações, mas as forma. Os ambulantes tem que ficar amontoados do lado de fora", disse.

Ele afirma ainda que a forma de acesso ao Parque atual é injusta para os pedestres, que, geralmente, vem em família. Mães, pais, avós e crianças que chegam de ônibus pela Avenida Adhemar de Barros estão tendo que subir toda a Ladeira, antigamente destinada aos carros, para chegarem à única portaria aberta.

"Nós, ambulantes, estamos lutando pra que eles se sensibilizem com as crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida tenham acesso. As pessoas que vem de ônibus são a pessoas de baixo poder aquisitivo, com sacolas, água, para não gastarem dinheiro lá, famílias de 5, 6 pessoas".

O representante também afirmou, por fim, que a organização de um protesto da categoria acontecerá como última possibilidade, caso a administração do local não se mostre aberta para reuniões.

O Zoológico é administrado pelo governo do estado, através do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e reabriu na última sexta-feira (15), conforme publicado no Diário Oficial do Estado no dia 14. Através da assessoria, o Instituto confirmou que o comércio está proibido no local e não ofereceu posicionamento sobre as reivindicações. O parque, que estava fechado desde o início da pandemia, funcionará de terça a domingo, das 10h às 16h.

O acesso ao zoológico segue gratuito e a sua reabertura é de forma gradual, atendendo o limite de 300 pessoas por dia, conforme avaliação das características locais e da infraestrutura operacional do espaço.

A entrada será realizada mediante agendamento prévio por telefone (71) 3116-7954, com no mínimo 24 horas de antecedência, de acordo com a capacidade estipulada para o dia solicitado.

Confira abaixo as medidas de prevenção adotadas no zoológico:

A quantidade de entrada de visitantes no Parque observará o limite de lotação máxima de 300 (trezentos) pessoas por dia, sem exceder 50% de sua capacidade total;

Medição de temperatura na entrada do parque. Será proibida a entrada daqueles que apresentarem temperatura superior a 37,5ºC. Estes serão orientados a buscar atendimento médico mais próximo;

Uso obrigatório de máscara de proteção para o público com idade superior a dois anos, ainda que artesanal, durante todo o período que estiver no interior do parque, sendo que a máscara deverá estar cobrindo a região do nariz e boca;

Uso de álcool em gel nas áreas do parque, especialmente nas áreas próximas a maçanetas, portas, escadas rolantes, banheiros e áreas comuns;

Durante a estadia nos parques, os visitantes deverão observar o distanciamento de 1,5m (um metro e meio), exceto em relação às pessoas que integrem o mesmo grupo familiar;

Não serão permitidos agrupamentos com mais de 10 pessoas;

Ações promocionais que promovam a aglomeração de pessoas não serão permitidas no interior do Parque;

Não será permitido o comércio e distribuição de alimentos bens e serviços no interior do parque.