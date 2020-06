Sindicombustíveis doa 1.700 aventais cirúrgicos para o Martagão Gesteira

O Sindicombustíveis Bahia doou 1.700 aventais cirúrgicos para o Hospital Martagão Gesteira, referência em pediatria na Bahia, que atende a 80 mil crianças em todo estado. O sindicato dos revendedores baianos de combustíveis realizou ainda campanha solidária em parceria com postos de Salvador e arrecadou meia tonelada de alimentos para o Martagão.

“A doação chega num momento importante, de dificuldades devido à pandemia. O Sindicombustíveis Bahia é um parceiro de muitos anos do Martagão e nos abraçou também no combate à covid-19. Agradecemos esse ato de solidariedade dos revendedores de combustíveis e baianos que doaram alimentos nos postos de combustíveis, que serviram de pontos de coleta”, diz Felipe Feitosa, gerente de Captação de Recursos do Martagão.

O presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus Freitas, agradeceu aos revendedores de combustíveis e aos baianos pela solidariedade e afirmou que as doações são importantes contribuições, principalmente nesse momento de crise na saúde e na economia. “Cada um deu a sua colaboração e juntos conseguimos ajudar o hospital, seus profissionais, crianças e famílias assistidas”, avalia.

Na campanha “Ajude o Martagão Gesteira, o Hospital da Criança precisa da sua ajuda”, que tinha os postos de combustíveis como pontos de coleta, os motoristas que iam abastecer podiam entregar as doações sem sair do carro.