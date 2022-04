Sinduscon promove evento técnico sobre práticas e tendências na construção

As inscrições para o "Seminário Práticas e Tendências na Construção", realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), estão abertas a partir desta quarta-feira (20). O evento é realizado em comemoração aos 70 anos do Sinduscon, e acontece no próximo dia 27, das 8h às 18h30, na sede da entidade em Salvador.

O “Seminário Práticas e Tendências na Construção” será composto por painéis sobre “Oportunidades de Estruturação Financeira de Negócios”, “ESG - Governança Ambiental, Social e Corporativa” e “Tecnologia e Inovação”. O evento contará com a participação de representantes da Caixa Econômica, além de grandes nomes da indústria da construção da Bahia e nacionais.

As inscrições para o Seminário já estão abertas pelo Sympla, no valor R$100,00, que será destinado ao Fundo de Responsabilidade Social do Sinduscon-BA. Em paralelo também acontece a Exposição de Fornecedores de Materiais de Construção e, para fechar as comemorações, no dia 28, terá o evento social no Solar Cunha Guedes. O atual presidente Alexandre Landim comanda a festividade que será um verdadeiro marco. O evento tem patrocínio da Bahia Gás, Rede Bahia, Caixa Econômica Federal, e apoio da CBIC e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia – Fieb.

Confira a programação completa:

08h00 - Credenciamento

08h20 - Abertura

08:30 - Painel – oportunidades de estruturação financeira de negócios

Apresentação Caixa – Gustavo de Moraes Fernandes – Gerente nacional da área de estruturação de dívidas - Rafael Ayala Ferraro – Gerente de clientes e negócios da área de estruturação de dívidas

- O mercado de capitais e as novas alternativas de funding para o setor imobiliário - Felipe Cavalcante - MATX

09h50 - Debate – Carlos Henrique Passos (moderador)

10h15 - Coffee-break

painel – ESG

10h35 – Apresentação do tema

10h40 – ESG: vantagem competitiva ou condição de sobrevivência? – Rosana Correa – Casa do Futuro

11h20 – O significado do ESG para empresa de engenharia – Vinicius Benevides – Dimensional Engenharia

12h00 - Debate– vicente mattos (mediador) e nilson sarti (debatedor cbic)

12h25 – Conclusões

12h30 - Intervalo para almoço

14h00 – Abertura

painel – Tecnologia e inovação

14h05 - Como melhorar a produtividade da construção? – prof.dr. ubiraci espinelli de souza- produtime

14h45 – A evolução do Lean Construction: As novas tecnologias apoiando a excelência na gestão e lucratividade das obras - André Quinderé – Ceo da Agilean

15h25 - Debate – Marcos Galindo (mediador) -

15h50 - Coffee-break

16h10 - Smart Construction: aplicações de tecnologias digitais para a gestão inteligente de obras– profa. Dayana Costa - Ufba

16h50 – Faz sentido ainda falar de construtechs? – Bruno Loreto – Terracotta Ventures

17h30 – Debate

17h55 – Considerações Finais

18h00 - Encerramento