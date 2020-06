Singular Pharma doa seis mil unidades de álcool gel e líquido

Seis mil unidades de álcool em gel e álcool líquido a 70° foram doadas pela Singular Pharma para instituições filantrópicas de Salvador - três mil de cada. Os produtos foram produzidos especialmente para a doação e foram entregues a famílias atendidas pelo Programa Neojibá, às Obras Sociais Irmã Dulce, ao Lar Vida e à organização Doutores d'Alma.

“Sabemos da importância de cuidarmos uns dos outros nesse momento de pandemia e queremos contribuir para o bem-estar coletivo”, diz a farmacêutica e sócia-fundadora da Singular Pharma, Edza Brasil.

A higienização das mãos, com álcool em gel ou água e sabão, é importante no combate ao coronavírus. Já o álcool líquido é útil para limpar bolsas, carteiras, chaves, maçanetas e outras superfícies.

Projetos escolhidos

Com atendimento gratuito, o setor de Desenvolvimento Social do Neojibá, caracteriza e identifica o risco social das famílias atendidas nos 13 núcleos do Programa. Já as Obras Sociais Irmã Dulce abrigam um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, com cerca de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais ao ano.

Outra instituição beneficiada é o Lar Vida, que abriga atualmente mais de 100 crianças, adolescentes e adultos com idades que variam de 0 a 35 anos, com várias deficiências, auditivas, visuais, Síndrome de Down, hidrocefalia, portadores de paralisia cerebral, deficiências múltiplas, psicóticos, com graves deformidades de face, entre outros.

O Doutores d'Alma é uma organização social sem fins lucrativos, que realiza ações em hospitais públicos e desenvolve diversos projetos sociais no bairro de São Cristóvão, na periferia de Salvador.