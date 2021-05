'Sinto como se minha alma fosse lavada', diz Juliette a Ana Maria Braga

A emoção tomou conta do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 5. Além de lidar com o luto pelo amigo Paulo Gustavo, ator que morreu em decorrência da covid-19 na noite de terça-feira, 4, Ana Maria Braga não conseguiu conter as lágrimas nos primeiros instantes que anunciou Juliette Freire como a vencedora do Big Brother Brasil 21.



A história de superação da paraibana tocou a apresentadora da TV Globo, que mostrou números significativos do sucesso da vencedora do BBB 21 nas redes sociais.



Ana Maria Braga ressaltou que Juliette tem mais seguidores do que toda a população do Chile, que tem aproximadamente 19 milhões de habitantes. A maquiadora tinha, até a publicação desta matéria, 25,3 milhões de fãs no Instagram.



"Nunca fui ativa nas redes sociais. Minhas amigas falavam para eu publicar coisas de maquiagem...mas eu tinha vergonha. Nunca poderia imaginar", declarou Juliette.



Ao ser questionada sobre o que sentiu ao ser declarada a grande vencedora do reality, ela disse: "Sinto como se minha alma fosse lavada, não sei explicar. Vocês não têm noção do quanto essas pessoas se dedicam, Tiago (Leifert), os câmeras... é muita dedicação. Tiago trouxe a família inteira, o Boninho, as pessoas que limpam, que dão remedinho pra gente. Eles vivem aquilo de verdade! Esse programa é mágico. Tiago chorou, Boninho chorou, as pessoas da parte interna também choraram. E isso é o melhor presente que eu poderia ter ou imaginar. É muito lindo minha gente, só vivendo para explicar", ressaltou, ao elogiar todos os funcionários que se dedicaram na produção do programa.



Antes de entrar na casa, Juliette estava se dedicando aos estudos para passar em um concurso público para ser delegada. Antes, trabalhava na Defensoria Pública do Estado. Porém, para ajudar a família, ela decidiu tentar uma última vez fazer a inscrição no Big Brother Brasil.



"Eu tentava antes. Fiz inscrição algumas vezes. Nesse ano, passei por muita coisa difícil, a pandemia, minha mãe teve muito problema de saúde...pensei que a vida é muito breve e que iria tentar, de muitas formas, ajudar minha família", contou.



Ana Maria Braga mostrou uma parte do sucesso que Juliette está fazendo fora do BBB. Ela ganhou músicas compostas por Carlinhos Brown, dedicatória de Chico César e declaração de amor de Xuxa. Além disso, a paraibana ganhou uma boneca e até um jogo de videogame em sua homenagem. As reações da paraibana eram de surpresa e alegria.



Um dos repórteres da Globo na Paraíba também entrou ao vivo no Mais Você e apresentou um representante do fã clube de Juliette e alguns músicos que compuseram um trabalho em homenagem à vencedora do BBB 21.



Nesta quinta-feira, 6, Ana Maria Braga tomará café da manhã com Camilla de Lucas, segunda colocada do BBB 21, e Fiuk, que ficou em terceiro.