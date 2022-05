Sistema de alta pressão afastou chuvas previstas para Salvador nesta quinta (19)

Há dias, a promessa que meteorologistas têm feito para todo o Brasil, incluindo Salvador, é a da chegada de uma frente fria. Por isso, a manhã desta quinta-feira (19) na capital não foi surpresa para ninguém, uma vez que trouxe chuvas, mesmo que fracas e isoladas.

Mas, pela tarde, o sol não demorou a chegar, e a previsão para esta sexta-feira (20) é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas a qualquer hora do dia. Para o sábado (21) e domingo (22), a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuvas a qualquer hora do dia.

É que a frente fria que se movimenta pelo oceano Atlântico se deslocou, nesta quinta, para o norte da região Nordeste devido a um sistema de alta pressão. Quem informa é a subcoordenadora do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, Nicoly Lima.

Ocorrências

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 42 solicitações até às 17h de hoje. Foram um alagamento de imóvel, nove ameaças de desabamento, duas ameaças de desabamento de muro, seis ameças de deslizamento, sete árvores ameaçando cair, nove avaliações de imóveis alagados, um desabamento parcial, um deslizamento de terra, três infiltrações e três orientações técnicas.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

