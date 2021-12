Sistema ferry boat opera com procura alta para Bom Despacho

O movimento de saída de Salvador esteve intenso nas vésperas do feriado natalino. No Sistema Ferry Boat , seis embarcações operam nessa sexta-feira,24, com um fluxo maior no sentido Salvador-Itaparica.

Apesar das chuvas intensas, a procura se manteve alta durante toda a sexta-feira e, segundo a AGERBA, o sistema esteve pronto para acionar horários extras no caso da procura crescer muito.

A saída pelas rodovias manteve um fluxo intenso, mas nenhum registro de congestionamento. A funcionária pública Cinara Silva,44, aproveitou o recesso para pegar a estrada para o litoral norte e reclamou do fluxo intenso de carros. “A saída da cidade estava bem complicada e só melhorou na via metropolitana, porque além do fluxo das atividades normais ainda existe o acréscimo de quem está deixando a cidade”, avaliou.

A AGERBA reforçou a solicitação para que as pessoas que vão pegar as estradas evitem os horários de pico no final da manhã e de tarde, buscando períodos alternativos para realizarem suas viagens. O cuidado também vale para o uso do cinto de segurança e o respeito aos limites de velocidade, além de evitar ultrapassagens perigosas e o consumo de bebida alcóolica.