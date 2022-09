Site com nome de Bolsonaro sai do ar após ministro da Justiça pedir investigação

O site bolsonaro.com.br, que era alimentado com conteúdos de teor crítico ao presidente Jair Bolsonaro (PL), saiu do ar nesta quinta-feira, 1º. Ao tentar buscar o endereço na web, o usuário é surpreendido com a mensagem “não é possível acessar esse site”.

Ainda não há informações sobre a causa da retirada do endereço do ar. No dia anterior, quarta, 31, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, solicitou a Polícia Federal para realizar uma investigação sobre o site.

"Diante de tamanho ataque direto e grosseiro ao presidente Jair Bolsonaro, por meio de um site, requisitei ao Diretor-Geral da PF a instauração imediata de inquérito policial, para a devida apuração dos fatos", escreveu em uma rede social.

Diante de tamanho ataque direto e grosseiro ao presidente @jairbolsonaro , por meio de um site, requisitei ao Diretor-Geral da PF a instauração imediata de inquérito policial, para a devida apuração dos fatos. pic.twitter.com/i13zgQePDv — Anderson Torres (@andersongtorres) August 31, 2022

No passado, o site trazia informações positivas acerca de Bolsonaro, no entanto, mais recentemente, houve uma troca de responsável pelo domínio da página, ocasionando numa mudança de tom em relação ao conteúdo.

Conforme informações do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), o atual detentor do site é Gabriel Baggio Thomaz. Ele passou a comandar o site em 25 de janeiro deste ano, e vai ficar como proprietário até janeiro de 2023. A última modificação na página foi realizada em 11 de agosto.