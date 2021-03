Site mostra tamanho das filas nos pontos de vacinação de Salvador

Um site foi criado pela prefeitura para agilizar o atendimento no momento de receber a vacina contra o novo coronavírus, em Salvador. Batizado de ‘Filômetro’, ele informa aos usuários qual o tamanho da fila em cada ponto de vacinação, o último momento em que o dado foi atualizado, e qual o tipo de serviço que aquele posto oferece.

A novidade foi apresentada pelo prefeito, Bruno Reis, nesta quinta-feira (4). Na prática, o usuário precisa apenas acessar a página filometro.saude.salvador.ba.gov.br para ter acesso as informações. Não é preciso cadastro. Existem quatro classificações: sem fila, pouca fila, fila moderada, e fila intensa.

“Ele vai informar onde a fila está maior e onde ela está menor. Nossas equipes estão alimentando esse sistema, e ele usa também sistema de satélites. A Secretaria da Saúde já implantou outras tecnologias, como o Fura Fila e o Vacinômetro, e agora trouxe mais essa novidade. Temos que recorrer à tecnologia e a inovação para cada vez mais prestar um serviço público de melhor qualidade”, afirmou.

No último fim de semana, por exemplo, a maioria dos idosos que precisava receber a segunda dose da vacina buscou atendimento no drive thru da Arena Fonte Nova, e a espera na fila chegou a 1h30. O final da aglomeração de carros estava no Aquidabã.

Enquanto isso, no Parque de Exposições, onde também estava sendo aplicada a segunda dose para idosos, o movimento era tão tranquilo que não havia fila. As quatro baias montadas para aplicação da vacina receberam pouco veículos durante a manhã. A novidade deixou a atendente de call Center Juliana Souza, 28 anos, contente e, ao mesmo tempo, chateada.

“Foi uma ótima ideia, porque evita que a gente passe muito tempo na fila, como eu passei com minha avó na semana passada. Os idosos ficam cansados e irritados tendo que esperar 1h dentro de um carro, na fila. A ideia foi excelente. O que me deixou chateada foi que não tiveram essa ideia antes de eu pegar aquela fila”, brincou. O site já está disponível para consulta.

Formulário

Na mesma entrevista em que lançou o site, o prefeito anunciou que um novo formulário estará disponível para os soteropolitanos. O ‘Formulário de Reações Adversas’ é uma forma virtual de acompanhar os casos em que alguém tenha reação à vacina. Bruno Reis frisou que Salvador ainda não teve casos desse tipo, mas que a ferramenta foi criada pensando no futuro.

A intenção é usar o documento para elaboração de relatórios, para acompanhamento de casos e para oferecer apoio aos pacientes. Ele já está disponível.