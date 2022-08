Sites de apostas já apontam o Bahia como um dos favoritos para conseguir o acesso

Consolidado no G4 desde o início do campeonato, o tricolor de aço tem realmente grandes chances de conseguir o acesso para a Série A esse ano. O otimismo já tomou conta de grande parte da torcida, e nesta semana, a chegada de um badalado reforço como Ricardo Goulart, contribuiu ainda mais para o momento positivo que o clube atravessa.

A expectativa agora é para a data da estreia do novo meia-atacante do Bahia. Talvez o cenário ideal seja mesmo o próximo jogo em casa na Arena Fonte Nova. De acordo com o Bet365, um dos sites de apostas mais bem avaliados do Brasil, o favoritismo contra o CSA é enorme.

Até aqui, o Bahia vem mostrando sua força principalmente na campanha em casa: São sete vitórias em onze jogos como mandante. Por outro lado, o adversário do próximo sábado está na zona de rebaixamento, e só tem uma vitória nas últimas doze partidas na Série B.

Matemáticos indicam que o número chave para garantir o acesso à Série A esse ano é de 61 pontos. Ou seja, o Bahia precisaria ganhar no mínimo mais 24 pontos para se garantir no G4. Faltando ainda dezessete rodadas, sendo oito delas em casa, fica difícil imaginar que o Bahia não atingirá o objetivo traçado no início do ano.

Se por um lado o acesso é apontado como questão de tempo, sites de apostas indicam chances mínimas de título neste ano. O grande favorito para levantar a Taça de campeão da Série B atualmente, claro, é o Cruzeiro. O Bahia corre por fora, e precisa aumentar consideravelmente o aproveitamento de vitórias na competição para chegar nas rodadas finais com chances matemáticas.

