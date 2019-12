SMS contrata empresa para recolher animais de grande porte das ruas de Salvador

A partir de agora, Salvador conta com o serviço especializado para fazer o recolhimento, abrigo e tratamento de animais de grande porte identificados em via pública da cidade. A contratação da empresa responsável pelo atendimento das ocorrências aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), na sede da Secretaria Municipal da Saúde, com a presença do titular da pasta, Leo Prates.

O novo contrato prevê a prestação de atendimento em regime de plantão 24 horas, feito por profissionais habilitados e estrutura física adequada para esse perfil de acolhimento. A empresa contratada também ficará responsável pelos cuidados com alimentação, além dos demais cuidados referentes ao bem-estar do animal até o encaminhamento do bicho recolhido para adoção.

“Salvador está dando mais um importante passo para implementação de políticas públicas voltadas para causa animal. Há muitos anos esse era um pleito de quem milita pela causa e hoje entregamos à cidade um modelo de cuidados bem estruturado que prevê uma assistência especializada desde recolhimento do bicho, passando pelos demais cuidados referentes ao bem-estar do animal até o encaminhamento para adoção”, comemorou Leo Prates.

A oportunidade também foi marcada pela posse dos membros nomeados para compor a Comissão Municipal de Bem-Estar, Proteção e Defesa dos Animais – CMPDA. O grupo formado por representantes do poder público, sociedade civil e outros indivíduos ligados à causa ficará responsável em auxiliar a gestão com a construção e implementação de ações efetivas na linha do cuidado animal na cidade.

“Esse é um momento histórico. Num tempo onde vemos no Brasil a redução dos espaços de participação da sociedade, a extinção de conselhos, a Prefeitura de Salvador dá um exemplo de ampliação dos ambientes de participação popular. As políticas públicas devem ser feitas por quem conhece. Por esse motivo comemoramos dessa comissão formada por cuidadores, tutores e pessoas que têm o conhecimento técnico e de vivência necessários para auxiliar a gestão na ampliação dos serviços nessa área”, destacou Prates.

A solicitação do recolhimento de animais de grande porte em via pública pode ser feita por qualquer cidadão através do Fala Salvador 156.