Snoop Dogg posta vídeo ouvindo Alcione, e Anitta pira: 'Não acredito'

O rapper americano Snoop Dogg, 48, surpreendeu os fãs brasileiros ao publicar um vídeo no seu Instagram em que aparece curtindo a música "Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)", um dos grandes sucessos de Alcione.

No vídeo, ele fecha os olhos e balança a cabeça ao som do refrão: "Mas tem que me prender (tem). Tem que seduzir (tem!)". Enquanto curte a música, ele também dá umas baforadas num charuto.

Snoop Dog tem 42 milhões de seguidores na rede social. Na noite desta terça-feira (21), o vídeo tinha mais de 82 mil likes e 396 mil visualizações.

Nos comentários do vídeo, vários brasileiros se surpreenderam a paixão inesperada do rapper, incluindo o produtor de cinema Frederico Lapenda, Mano Brown, o ator e cantor Evandro Mesquita e Maria Gadu. A publicação chamou a atenção também da cantora Anitta, que comentou em inglês: "Não acredito que você está ouvindo a rainha Alcione".

Além de Snoop Dogg, a cantora tem outro fã internacional. É Axl Rose, vocalista do Guns n'Roses, que já publicou uma foto ao lado da Marrom. "Com a maravilhosa Alcione Nazareth", escreveu ele na ocasião.