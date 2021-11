Sob novas direções: Xavi e Conte impõem regras em novos clubes

Recém contratados por Barcelona e Tottenham, o ex-jogador Culé Xavi e o treinador italiano Antonio Conte chegam nos novos clubes com a difícil missão de arrumar o cenário caótico deixado pelos antecessores e dar uma perspectiva positiva aos elencos nesta e nas temporadas seguintes. E como parte dessa reformulação de ambiente, os dois técnicos já desembarcaram nos centros de treinamento impondo regras e estabelecendo acordo com os jogadores, que vão desde uma dieta mais regrada até multas por descumprimento de horários.



Em situação crítica desde a descoberta dos escândalos de corrupção do antigo presidente Bartomeu, o Barcelona busca em um dos seus maiores ídolos a chance de retomar o brilho do clube e, assim como na vitoriosa era Pep Guardiola, Xavi também demonstrou a necessidade e estar sob o controle de todo o ambiente ao seu redor. As atividades extra esportivas, como viagens e práticas de atividade física fora do ambiente do Barça, por exemplo, só podem ser feitas sob o conhecimento e aprovação prévia do treinador. Além disso, essas atividades não podem apresentar qualquer tipo de risco ao atleta, como andar de bicicleta ou moto e surfar. As informações são do periódico espanhol Mundo Deportivo.

Em caso de descumprimento dessas regras, está prevista a aplicação de uma multa ao jogador e, em casos gravíssimos de quebra do acordo, uma rescisão contratual. Essa atitude drástica do ex meio-campista também vale para coisas comuns do dia a dia, como o horário de chegada no CT. A patir de agora, todos os jogadores devem estar nas dependências do clube 1h e 30 minutos antes do começo das atividades, para que possam fazer a preparação completa de alimentação e concentração com tempo de sobra. Já nas 48h anteriores a uma partida, também fica proibido chegar em casa após meia-noite para garantir o descanso adequado.

O valor previsto para o atraso é de 100 euros, e que será dobrado em caso de reincidência. Se chegar novamente, 200 euros, 400 euros...e por aí vai. E antes de ser julgado como injusto, o técnico já deixou claro que ele e sua comissão estão sob a mesma régua e devem chegar ainda mais cedo ao centro de treinamento, com pelo menos 2 horas de antecedência.

Antonio Conte já comandou os Spurs em duas partidas, uma vitória e um empate (Foto: Tottenham/Twitter)

As regras de uma alimentação equilibrada também chegaram a Londres junto com Antonio Conte. Segundo o site The Athletic, o italiano anunciou individualmente aos atletas que condimentos como ketchup e maionese estão suspensos de qualquer alimentação, principalmente para os jogadores acima do peso. Ele também fez questão de unificar o horário das refeições dos atletas e cortou os óleos e carboidratos em excesso das dietas, como sanduíches, incentivando o consumo de frutas.

O portal chamou a atenção para o fato do elenco dos Spurs ter ficado esgotado após as primeiras atividades de Conte e por isso o treinador vem intensificando a preparação física do seu grupo. E no Barcelona não será diferente. O Mundo Deportivo revelou que desempenho nos treinamentos será fundamental para definir quem vai ocupar o time titular e quais vão esquentar o banco de reservas, e que Xavi quer extrair o máximo de seu elenco o tempo todo e retomar o ambiente competitivo já visto anteriormente.



Fora dos gramados, a lista de regras segue e ainda detalha sobre o bom comportamento e imagem dos jogadores. Xavi pede que todos atendam os torcedores com empatia e gentileza, além de incentivar a imagem positiva do Barcelona.

Xavi comandando seu primeiro treino no Barcelona (Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)