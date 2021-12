Sobe para 11 o número de mortes causadas pela chuva no interior da Bahia

A chuva intensa que castiga o interior da Bahia há seis dias, principalmente o sul e extremo-sul do estado, já contabiliza 11 mortes, 267 feridos e 51 cidades em estado de emergência. Nesta segunda-feira (13), o corpo da 11ª vítima, o pescador Antônio Tovi dos Santos, foi localizado no rio Jucuruçu no final da tarde, depois que o balanço diário da Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec) já havia sido divulgado com as 10 mortes até então confirmadas.

As 11 mortes foram registradas nos municípios de Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (3), Macarani (1), Prado (1), Ruy Barbosa (1) e Jucuruçu (1). Pelo menos duas pessoas seguiam desaparecidas até o fechamento. Em Amargosa, Gildásio Ribeiro ainda não foi encontrado após o soterramento de uma casa, na localidade de Ribeirão dos Caldeirões, que matou duas pessoas da sua família. O segundo desaparecido não foi identificado. A Sudec também não informou o número de pessoas desaparecidas devido às chuvas que afetaram o estado.

Ainda de acordo com o órgão estadual de defesa civil, 6.371 pessoas estão desabrigadas e precisam do apoio das prefeituras para uma nova moradia. Há ainda outras 15.199 pessoas desalojadas, que deixaram suas casas por risco de inundação ou soterramento, mas não precisaram de ajuda municipal para conseguir abrigo. Ao todo, uma população total de mais de 220 mil pessoas foram afetadas pela chuva até agora, diz a Sudec.

Estrago dos temporais em Ruy Barbosa; cidade registrou uma morte (Foto: Divulgação)

Gabinete de crise

Nesta segunda-feira (13), o governo do estado anunciou a instalação de um gabinete de crise em Itamaraju com o objetivo de agilizar as ações na região afetada pelos temporais. Também foi anunciada uma linha de crédito de até 150 mil reais destinada a comerciantes que tiveram seus estabelecimentos destruídos no sul e extremo sul (leia ao lado).

O projeto de lei com a proposta da criação do crédito será enviado para a Assembleia Legislativa da Bahia. Junto com ele, também será encaminhada a medida de cobrança de tarifa mínima no pagamento da conta de água dos moradores das cidades mais atingidas. O governo federal também autorizou o repasse de recursos, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, para ações da Defesa Civil nas cidades de Ibicuí, Itamaraju, Eunápolis, Jucuruçu, Ruy Barbosa e Maragojipe. Juntos, os valores ultrapassam quatro milhões de reais, mas ainda está aquém do prometido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que no domingo (12), visitou parte das localidades atingidas.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também afirmou ontem que não descarta enviar ajuda aos municípios atingidos e que mantém contato com os gestores municipais das cidades que estão sofrendo com o mau tempo. A prefeitura afirma que a Defesa Civil da capital tem prestado orientação a algumas cidades do sul e extremo sul.

Rui Costa se reuniu com secretários para discutir socorro aos municípios (Foto: Divulgação)

Sem água e luz

As enchentes dos últimos dias provocaram danos no fornecimento de energia e abastecimento de água em muitas localidades. Com a diminuição dos volumes registrados, algumas cidades já tiveram os serviços restabelecidos, mas quem vive em regiões mais isoladas ainda enfrenta problemas.

Todo o município de Eunápolis ainda se encontra sem água desde que a enchente de sexta-feira (10) aumentou o nível do rio Buranhém e danificou as estações de captação, que ficaram submersas. A previsão é de que hoje o abastecimento comece a ser retomado de forma gradativa. Em Coqueiro, distrito de Jucuruçu, e Guarani, distrito de Prado, os sistemas também foram comprometidos e devem voltar a funcionar até amanhã

Medeiros Neto e a sede municipal de Prado estão em processo de regularização e devem ter o abastecimento retomado em até 48 horas, segundo a Embasa. Já Jucuruçu, Teixeira de Freitas, Itamaraju e Nova Alegria devem retornar à normalidade no fornecimento de água em até 24 horas.

No que diz respeito à luz, a Neoenergia Coelba afirmou que a recomposição parcial das estradas possibilitou o restabelecimento do fornecimento de energia em Jucuruçu, Guaratinga, Itamaraju e Medeiros Neto. A empresa, porém, afirmou que ainda existem locais inacessíveis que estão sem o serviço, mas não especificou quais são as cidades.

Dificuldade de acesso

Apesar da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informar que todas as rodovias que interligam as regiões afetada foram liberadas, muitas estradas que ligam cidades à zona rural foram afetadas, o que dificulta o restabelecimento de serviços e prestação de ajuda. Em Ruy Barbosa, por exemplo, 90% das estradas vicinais, que não possuem revestimento asfáltico, estão comprometidas.

No município, cerca de 30 famílias que ficaram desabrigadas estão sendo mantidas pelo aluguel social da prefeitura. No acumulado de chuva na cidade, contabilizado desde novembro, foram registrados mais de 500 milímetros de chuva, superando o total esperado para o ano, que é de 400 mm.

Muita chuva também foi registrada em Amargosa, segundo a prefeitura, foram mais de 200 milímetros em apenas quatro horas de chuva na última sexta-feira. Dois pontos de apoio para acolhimento de famílias foram montados na cidade e uma força tarefa conjunta para desobstruir vias afetadas.

Em Itamaraju, somente em um dia, foram registrados 315 mm de chuva. Para ter noção da quantidade do volume, agosto e setembro somados registraram um volume de 187,2 milímetros. A prefeitura calcula um prejuízo de 40 milhões de reais..

Nesta segunda-feira (13), um casal de pescadores foi encontrado na cidade depois de ficar quatro dias desaparecido. Miralva Araújo e Ananias de Jesus ficaram ilhados e incomunicáveis após saírem para uma pescaria. Por sorte, conseguiram se abrigar em uma parte alta da cidade e retornaram para casa.

O que causa a chuva

O Oceano Pacífico está enfrentando um resfriamento anômalo das temperaturas médias, fenômeno conhecido como Lã Nina. Apesar de ser comum, ele não tem data para aparecer e é capaz de provocar distúrbios em todo o mundo, alterando a formação de chuvas, secas e distribuição de calor.

Os temporais também tiveram influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que atua todos os anos ocasionando chuvas no Oeste, Sudoeste e Sul da Bahia. Neste período do ano, uma faixa de nuvens é formada e se estende desde o sul da região amazônica até a região central do Atlântico Sul.

A especialista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirma que a chuva deve dar uma trégua nos próximos dias: “O Sol está voltando a aparecer e deve continuar, pelo menos nesse início de semana, com exceção da região Oeste, que apresenta chuvas”.

Saiba como ajudar

A rede Magazine Luiza anunciou a doação de 500 fogões, 500 geladeiras, mil colchões para as vítimas das chuvas na Bahia. Ontem, o governador Rui Costa agradeceu à empresária Maria Luiza Trajanao, fundadora da empresa.

Mas não precisa ser um grande empresário e ou empresária para colaborar. A campanha S.O.S Sul da Bahia está arrecadando alimentos, água, roupas e cobertores para as famílias de 24 dos municípios atingidos pelos temporais. O Shopping Paralela é um ponto de coleta e as doações podem ser feitas no piso L2, no espaço entre as lojas Centauro e Youplay. Além do próprio centro de compras, a iniciativa conta com o apoio do governo do estado, coletivo Chamada Solidária, Copa do Nordeste, Nordeste Cuida, TV Bahia, Tv Aratu e Rádio Salvador FM.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.