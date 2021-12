Sobe para 170 o número de casos da gripe H3N2 na Bahia

A Bahia registrou 170 casos de Síndrome Gripal em decorrência da Influenza A H3N2 até esta quinta-feira (16). Segundo o último boletim divulgado pelo Lancen-BA, 48 casos evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave e precisaram de internação hospitalar. Nesta quarta (15), a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou a primeira morte em decorrência de complicações da doença, uma idosa de 80 anos.

Segundo a secretária de Saúde do Estado, Tereza Paim, a maioria dos casos se concentra em Salvador. Do total, quatro casos são de pacientes que moram em outros estados. "Alertamos à população sobre os cuidados de prevenção e a vacinação. A prevenção é a mesma que já fazemos nesses dois anos de pandemia contra o vírus do Covid. E, portanto, as pessoas devem manter todos os cuidados de distanciamento, higiene das mãos e o uso de máscaras", enfatizou.

Ainda de acordo com Tereza Paim, a Bahia recebeu 103 mil dose de vacina contra a Influenza A. Delas, 23 mil doses foram enviadas aos municípios no sul da Bahia, que passam por enchentes e alagamentos.

Primeira morte

A idosa que morreu em decorrência da H3N2 residia em Salvador e não estava vacinada contra a doença. Ela também era portadora de doença cardiovascular crônica e diabete. Segundo a Sesab, a paciente foi internada no último dia sete de dezembro em um hospital particular na capital baiana e morreu no sábado (11).

Mega vacinação em Salvador

Nessa sexta-feira (17) toda a estrutura da prefeitura estará voltada para a mega operação de vacinação contra a gripe. O objetivo é imunizar 60 mil pessoas. Por isso, a vacinação contra covid-19 será suspensa.

Nesta quinta-feira (16), a cidade deve receber 80 mil doses do imunizante contra influenza. O gripário do Pau Miúdo será reaberto e o prefeito Bruno Reis já anunciou que vai abrir novas unidades para atender a demanda de pessoas com sintomas gripais.