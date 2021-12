Sobe para 51 número de cidades em situação de emergência devido às chuvas na Bahia

Subiu para 51 a quantidade de municípios que estão em situação de emergência devido às chuvas na Bahia, nesta segunda (13), de acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec).

Desde o início do período de chuvas no estado, 10 pessoas morreram graças aos danos, 6.371 ficaram desabrigadas - pessoas que precisaram do apoio das Prefeituras para moradia - e outras 15.199 pessoas ficaram desalojadas - deixaram seus imóveis, mas não necessitaram de ajuda de abrigo.

Os óbitos foram registrados nos municípios de Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (3), Macarani (1), Prado (1) e Ruy Barbosa (1).

São 267 feridos e 220.297 afetados pela chuva de alguma forma. A Sudec disponibilizou a lista das 51 cidades, confira:

1- Alcobaça

2- Amélia Rodrigues

3- Anagé

4- Baixa Grande

5- Belmonte

6- Boa Vista do Tupim

7- Camacan

8- Canavieiras

9- Caravelas

10- Cocos

11- Encruzilhada

12- Eunapolis

13- Guaratinga

14- Iaçu

15- Ibicoara

16- Ibicuí

17- Ibirapuã

18- Ilhéus

19- Itabela

20- Itapebi

21- Itaberaba

22- Itacaré

23- Itagimirim

24- Itamaraju

25- Itambé

26- Itanhém

27- Itapetinga

28- Itaquara

29- Itarantim

30- Jaguaquara

31- Jiquiriçá

32- Jucuruçu

33- Lajedão

34- Macarani

35- Maragogipe

36- Marcionilio de Souza

37- Mascote

38- Medeiros Neto

39- Mucugê

40- Mucuri

41- Mutuípe

42- Nova Viçosa

43- Porto Seguro

44- Prado

45- Ribeira do Pombal

46- Ruy Barbosa

47- Santa Cruz Cabrália

48- Santanópolis

49- Teixeira de Freitas

50- Teolândia

51- Vereda