Sobe para 76 número de casos confirmados de coronavírus na Bahia

O número de casos confirmados na Bahia do novo coronavírus subiu para 76, segundo boletim divulgado na manhã desta terça-feira (24) pela Secretaria de Saúde da Bahia. Nenhuma morte foi registrada. O número contabiliza todos os casos de janeiro até às 11 horas desta terça-feira (24).

Os municípios com casos confirmados são: Alagoinhas (1); Barreiras (1); Brumado (1); Camaçari (1); Conceição do Jacuipe (1); Conde (1 – paciente reside em Campinas, em São Paulo); Feira de Santana (6); Itabuna (1); Jequié (1); Juazeiro (2); Lauro de Freitas (3); Porto Seguro (8); Prado (2); Salvador (46); e Teixeira de Freitas (1).

Dos 46 casos em Salvador, três são pacientes que moram em cidades fora da Bahia.

Chega a 1.891 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil, de acordo com o boletim de segunda-feira (23) do Ministério da Saúde. Até o momento, 34 mortes estão confirmadas, sendo 30 no estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro. Atualmente, todos os estados do país registram casos da doença.

Mais informações em instantes