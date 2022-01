Sobe para cinco número de mortos em grupo atropelado na Ilha de Itaparica

Subiu para cinco o número de mortos em um acidente na BA-001, na Ilha de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador. O caso foi no domingo (16).

A quinta vítima foi Alecsandro Santana dos Santos, de 43 anos, que estava internado no Hospital do Subúrbio e morreu ontem (17). Uma outra vítima, Tailane Silva Santos, continua na UTI do hospital.

Há ainda uma segunda vítima hospitalizada, Cleiton Santos Costa, de 19 anos, que está no Hospital Geral do Estado (HGE). Os outros quatro feridos não precisaram de atendimento em hospital.

Foram dois acidentes em sequência. As duas primeiras pessoas morreram em um choque entre moto e carro. Enquanto as pessoas tentavam prestar socorro aos feridos, um segundo carro tentou desviar da moto na pista e atingiu um grupo de cerca de 10 pessoas. Outras duas pessoas desse grupo morreram no local. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro levando os feridos para o Hospital Geral de Itaparica. Três das vítimas, que estavam em estado grave, vieram para Salvador em helicóptero do Grupamento Aéreo da PM (Graer).

O caso é investigado pela 24ª Delegacia (Vera Cruz). O delegado Willian Achan disse que que o motorista que atropelou o grupo já foi identificado e vai se apresentar. "Uma coisa foi comprovada: ele fugiu. Agora quanto a situação de ingestão de bebida alcoólica, se ele estava em alguma festa, vamos apurar e ver a parcela de culpa", disse em ele em entrevista à TV Itapoan.

A expectativa é que o motorista, que não teve nome divulgado, se apresente no mais tardar na sexta-feira.