Sobe para seis o número de mortes pelo novo coronavírus em Pernambuco

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES) confirmou nesta tarde de segunda-feira (30) mais uma morte causada pelo novo coronavírus no estado, ocorrida no último domingo (29). Trata-se de um homem de 62 anos, que tinha hipertensão e diabetes. Ele deu entrada no Hospital dos Servidores do Estado (HSE), no dia 25 de março, depois de ser encaminhado por uma unidade de saúde do município de Goiana, no Grande Recife, por apresentar um quadro de infecção no trato respiratório.

No HSE, o idoso recebeu tratamento intensivo, foi entubado em ventilação mecânica e teve as amostras colhidas para os exames laboratoriais, que confirmaram a infecção pelo novo coronavírus na última sexta-feira (27). O paciente evoluiu com piora do quadro clínico e veio a óbito na tarde do domingo. Com isso, sobe para seis o número de mortes causadas pela doença em Pernambuco. Os óbitos envolvem cinco homens e uma mulher, todos acima dos 60 anos.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira (30), Pernambuco confirmou 77 casos da doença - quatro a mais do que o divulgado no domingo (29). Dos novos confirmados, três são do sexo masculino e um do feminino, na faixa etária entre os 30 e 80 anos. Dos novos pacientes, dois são residentes do Recife, um de Olinda e um de Palmares. Dois estão em isolamento domiciliar e dois em leito de unidade de terapia intensiva (UTI).

Até agora, os 77 casos no Estado estão distribuídos por dez municípios (Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Petrolina e Goiana), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países. No momento, 19 pacientes estão internados, sendo 12 em UTI/UCI (unidade de cuidados intermediários) e sete em leitos de isolamento. Outros 39 estão em isolamento domiciliar e 13 já se recuperaram da covid-19.

*Matéria originalmente publicada no Jornal do Commercio, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste