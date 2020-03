Sobe para três número de mortes por coronavírus em Pernambuco

Subiu para três o número de mortes em decorrência do novo coronavírus em Pernambuco. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (26) pela Secretaria Estadual de Saúde. Uma das vítimas é um canadense de 78 anos, que chegou ao Recife através do navio bahamenho atracada no porto da cidade. Ele estava internado no Hospital Português.

O idoso desembarcou no Porto do Recife no último dia 12 de março, e desde então ficou internado no Real Hospital Português. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), ele passou mal, com sinais de infarto, quando o navio de cruzeiro de bandeira bahamenha, que saiu de Salvador com 318 passageiros e 291 tripulantes, atracou no Porto do Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar no local, a equipe médica verificou que o paciente apresentava febre e sintomas respiratórios (tosse e dificuldade de respirar). Posteriormente, o paciente testou positivo para coronavírus. As informações são do Jornal do Commercio.