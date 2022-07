Sobrinho de Ricky Martin acusa cantor de abuso sexual

Aos 50 anos, Ricky Martin está envolvido em uma polêmica envolvendo incesto. O artista foi acusado pelo sobrinho de violência doméstica e sexual. Segundo o advogado do cantor, ele nunca se envolveu desta forma com Dennis Yadiel Sanchez, de 21 anos.

"Ricky Martin não está, nunca esteve e nunca estará, envolvido em qualquer tipo de relacionamento romântico ou sexual com o sobrinho dele", esclareceu o advogado através do site New York Magazine. Ele completou falando que o sobrinho do artista tem problemas mentais.

No começo de julho, o galã dos anos 2000 foi alvo de uma ordem de restrição após uma possível violência doméstica, que ocorreu em Porto Rico. A juíza proferiu a ordem, que a outra parte afirmava que eles "tinham um relacionamento há sete meses. Eles se separaram há dois meses, mas Martin não aceita a separação. Ele liga para ele com frequência".

Mesmo com as acusações, que são anônimas em Porto Rico, o artista se manifestou nas redes sociais, negando qualquer tipo de envolvimento. O irmão do artista, Eric Martin, fez uma live no Instagram para comentar que seu sobrinho tinha problemas mentais e que o artista jamais faria algo desse tipo.

"Você sabe como nós te amamos, você sabe como se afastou de nós e você sabe dos problemas mentais que você tem", afirmou Eric. A imprensa porto-riquenha veicula que Dennis teve um relacionamento conturbado com o tio e, ao tentar terminar o namoro, o cantor não aceitou o fim e fez ameaças e abusos físicos, além de psicológicos contra Sanchez.