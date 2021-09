Sócios do Cine Glauber Rocha anunciam que darão continuidade à operação do espaço

Os empresários Adhemar Oliveira e Cláudio Marques, sócios do cine Glauber Rocha, anunciaram, na noite desta sexta (17), que darão continuidade à operação do local, após um acordo com o Espaço Itaú de Cinema. Segundo o comunicado divulgado para a imprensa, o Itaú vai ceder todos os equipamentos e instalações.

O local passará a operar sem o nome Espaço Itaú de Cinema e permanecerá fechado para mudanças da comunicação visual e outros ajustes necessários. De acordo com os empresários, o local será reaberto o mais breve possível.

Ainda segundo o comunicado, "a programação e os eventos seguirão a busca de diversidade, característica principal de todo o trabalho desenvolvido pelo cinema, dando visibilidade a todos os tipos de filmes, com destaque ao cinema brasileiro". A nota ainda cita os projetos especiais formadores de plateia do espaço, como o Clube do Professor e Escola no Cinema, que terão continuidade.

Adhemar e Cláudio, que buscam novos sócios, afirmam ainda que "a esperança de novas parcerias alimenta o espírito dos empresários em buscar atender ainda mais a população soteropolitana". Por fim, a dupla agradece ao grupo Itaú pela parceria de 13 anos.

Mobilização

Ainda na noite desta sexta-feira, o governador da Bahia Rui Costa usou as redes sociais para dizer que determinou que secretarias do seu governo trabalhem para encontrar soluções para manter o espaço. "O Governo do Estado buscará alternativas para manter aberto o Cine Glauber Rocha, em Salvador. Determinei às secretarias de Educação, Administração, Fazenda e de Cultura buscar uma solução para viabilizar o funcionamento do espaço. A manutenção da parceria é de extrema importância para a cena cultural da cidade. O @governodabahia tem subsidiado o aluguel durante a pandemia e vamos buscar, inclusive, apoio da iniciativa privada para que a Bahia não perca esse equipamento tão querido", escreveu.

Ainda nesta sexta, durante participação no Programa Roda Baiana, a cantora Daniela Mercury ofereceu uma série de publiposts para a empresa que assumir a administração do cinema. Desde o anúncio do fechamento do local, frequentadores lamentaram a decisão através das redes sociais. Autoridades como o prefeito Bruno Reis e o ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas ACM Neto criticaram a decisão do Itaú.

Leia mais: Cinéfilos de Salvador ficam órfãos com fim do Espaço Glauber Rocha

Leia também: Conheça a história do Glauber Rocha, o cinema da cidade do Salvador



Salas fechadas

O fechamento do Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, desde quinta-feira (16), foi anunciado pelo Banco Itaú, que mantinha espaço. O complexo, com quatro salas de exibição, restaurante recém-inaugurado, livraria e lanchonete, entrou na lista vermelha da instituição financeira juntamente com as salas de Curitiba e Porto Alegre, que também serão fechadas. As unidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo serão as únicas poupadas.

Em nota, o Itaú diz que as salas fechadas vinham operando com taxa de ocupação inferior a 20% desde 2019. Fontes do setor de audiovisual ouvidas pelo CORREIO, estimam que até o final deste ano, cerca de 300 salas de cinema das mais diversas bandeiras devem ser fechadas no Brasil até o final do ano gerando uma situação dramática para o setor.