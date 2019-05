Solange Almeida pede R$ 5 milhões em processo contra Aviões do Forró (Foto: Reprodução)

Solange Almeida abriu um processo milionário contra a banda Aviões do Forró, segundo revelou o colunista Leo dias, do portal Uol. Solagen, que deixou a banda no fim de 2016, pede R$ 5 milhões de reais ao grupo.

De acordo com o colunista, Solange era dona de 25% do grupo, incluindo estrutura, marca e propriedades da banda, que incluem rádios pelo nordeste. Ainda assim, a cantora recebia salário menor do que Xand Avião, o outro vocalista da banda: Xand receberia 70% do valor destinado aos cantores, enquanto Solange ficaria com apenas 30%.

No processo, ainda segundo o colunista, Solange teria sido expulsa da banda. Porém, os donos do Aviões dizem que a saída foi um pedido dela.

O colunista diz ainda que, nos quatro meses antes de deixar a banda, Solange diz ter ficado sem receber a porcentagem a qual tinha direitos.

O grupo Aviões do Forró, porém, teve os bens bloqueados pela Justiça brasileira por conta de um grande processo por sonegação fiscal, segundo o portal Uol.

Atualmente, o cachê cobrado por Solange é entre R$ 80 mil e R$ 120 mil. Já o Aviões cobra R$ 150 mil.