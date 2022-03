Solange Gomes revela que abortou filho de Renato Gaúcho: 'Me arrependo'

Conhecida por ser uma das mudas da "Banheira do Gugu", Solange Gomes revelou em entrevista que já fez dois abortos. Um deles, segundo el, foi após ter engravidado, no passado, de Renato Gaúcho. Atualmente com 47 anos, Solange disse que "não tinha cabeça" na época.

"Um foi quando eu era muito nova. E outro foi do Renato. Era muito nova, não tinha cabeça. Eu me arrependo. Queria ter tido mais filhos. Gosto dessa função de ser mãe. Era muito nova e não sabia", contou ela, em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda.".

"São coisas que não tem como voltar atrás, já pedi perdão a Deus e me arrependi", completa ela, que acrescenta que, na época não falou com Renato. E que, atualmente, ela acredita que ele deva saber pois narrou o episódio em seu livro.

Na entrevista, ela contou que conheceu Renato em um restaurante no Rio, quando tinha 21 anos: "Foi uma pessoa que gostou de mim de verdade. Eu não tinha fama, não tinha nada. Era uma menina humilde."

Solange tem uma filha, Stephanie Gomes, fruto do relacionamento que teve com o cantor e pastor Waguinho. A moça está com 22 anos atualmente.