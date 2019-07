Solange Gomes revela que teve um parto prematuro por culpa de Carla Perez; entenda

A famosa Solange Gomes soltou mais uma bomba sobre sua vida pessoal em seu livro "Solange Gomes Sem Arrependimentos". A ex-modelo da saudosa Banheira do Gugu apontou Carla Perez como pivô do nascimento prematuro de sua única filha, Stephanie.

“Eu já estava com 38 semanas, a minha gravidez estava superbem e a previsão do parto da Stephanie era 20 de fevereiro de 2000, com 40 semanas. Apesar de eu ter passado por muitas coisas na gravidez, a minha saúde estava ótima. Em um domingo à noite, eu recebi uma ligação do David Brazil e ele me disse, ‘olha, quem acabou de chegar aqui foi o Waguinho (pagodeiro e pai da filha de Solange), com a Carla Perez, mas eles estão só jantando, são amigos”, contou Solange para a colunista Fábia Oliveira.

Foi então que a gravidez da ex-modelo desandou. “Desliguei o telefone e comecei a chorar. Passei muito mal. Esse dia já era 6 de fevereiro, passei mal de madrugada, no dia 7 eu já acordei com as dores do parto. Foi nesse dia que a Stephanie nasceu. Foi esse aborrecimento que adiantou para que minha filha nascesse de 38 semanas. Minha filha nasceu antes por causa da Carla Perez”, afirmou

Solange ainda relata que o pai da criança, Waguinho, não se deu ao trabalho de ir assistir ao parto e estava com o telefone o tempo todo desligado. “Ele só chegou na maternidade depois que ela tinha nascido, porque ninguém conseguia encontrá-lo. Eu pensei na hora: pronto, deve ter dormido com a Carla Perez. Mas eu nunca vou saber se dormiu ou não”, contou.