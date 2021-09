Soldado da PM é morto a tiros durante o trabalho em Porto Seguro

Um policial militar de 31 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (11), no distrito de Pindorama, em Porto Seguro. Ele estava trabalhando no momento do crime, que ocorreu por volta das 2h.

Segundo informações da Polícia Militar, o soldado Antonio Elias Matos Silva estava com a guarnição da qual ele fazia parte quando realizava uma abordagem a duas pessoas. Os suspeitos resistiram à prisão e reagiram atirando contra os policiais.

Antonio foi atingido e encaminhado ao hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Na ação, um homem e uma mulher, que estavam entre os suspeitos, também foram baleados e morreram.

Antonio era lotado na Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Sul. Natural de Itabuna, o policial fazia parte da corporação há 6 anos. Ele deixa esposa grávida e duas filhas.

O local e horário do sepultamento serão definidos pela família.