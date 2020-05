Soldado da PM é preso ao resgatar cinco homicidas no Subúrbio

Um soldado da PM lotado na 18ª CIPM (Periperi) foi preso em flagrante, na noite de segunda-feira (25), quando resgatava cinco homicidas, no Subúrbio Ferroviário. Armas, munições, colete balístico e drogas foram apreendidos na ação da 19ª CIPM (Paripe).

Os policiais foram apurar uma denúncia de homens armados nas Ruas Nova Brasília e Sete de Setembro. No local, as equipesos militares da 19ª CIPM confirmaram que três homens acabaram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados pela quadrilha e uma das vítimas possuía passagens por tráfico de drogas.

Durante as varreduras, os criminosos fugiram por um matagal na localidade Monte das Orações. No momento das buscas, uma denúncia chegou aos militares informando que um carro modelo Honda Civic, cor preto, tinha resgatado o grupo e seguiu pela BA-528 (Estrada do Derba).

O carro foi interceptado na rodovia e quem dirigia era o soldado da 18ª CIPM. Ele e os outros cinco criminosos acabaram presos em flagrante. Com o bando foram apreendidos uma carabina e três revólveres calibre 38, um colete balístico, munições, três pinos com cocaína, celulares e 420 reais em espécie. O sexteto foi apresentado na Central de Flagrantes. A Corregedoria da PM foi até o local para conduzir o soldado.