Soldado do Exército some após ser obrigado por bandidos a nadar em lagoa no Cabula

Um soldado do Exército está desaparecido depois que ele e outro colega do 6° Batalhão de Polícia do Exército foram obrigados por traficantes a nadarem numa lagoa na comunidade da Timbalada, no Cabula, na madrugada deste domingo (8). Enquanto eram forçados a fugir atravessando pela água, os bandidos atiravam contra eles, que antes haviam sido espancados.

Um dos soldados conseguiu atravessar a Lagoa da Pedreira e pedir ajuda. Segundo o comando da 6ª Região Militar, ele está no Hospital do Exército em Salvador, para a realização de exames e encontra-se em observação. Na manhã desta segunda-feira (09), dois mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram à busca pelo outro militar na lagoa.

O Comando da 6ª Região Militar informou que, por volta das 2h deste domingo, três soldados da 6° Batalhão de Polícia do Exército, sediado em Salvador, retornavam, de carro, de uma festa e após um deles ter sido deixado nas proximidades de sua residência, na localidade de Timbalada – comunidade que fica atrás do Colégio Estadual Governador Roberto Santos –, no Cabula. Na hora, os outros dois foram abordados por um grupo de bandidos armados.

Os dois militares foram agredidos e forçados a fugir atravessando um curso d’água, enquanto os bandidos realizavam disparos contra eles. Um dos soldados atingiu a margem oposta e perdeu contato visual com o outro militar, conseguindo ajuda de duas equipes policiais próximas (Polícia Militar e Polícia Civil), que foram até o local da ocorrência, porém, sem terem encontrado os bandidos, o veículo ou o outro militar.

O Comando da 6ª Região Militar disse que ainda que continuam as buscas pelo outro militar. A ocorrência foi formalizada na Central de Flagrantes da Polícia Civil e os meios policiais competentes foram acionados.

Em nota, o Comando da 6ª Região Militar disse que, juntamente com o Comando do 6° Batalhão de Polícia do Exército “estão prestando o apoio ao militar hospitalizado e aos familiares dos soldados vitimados”.

Após acionamento por parte da PM, neste domingo, iniciamos as buscas a uma possível vítima de homídio na lagoa da Pedreira no Cabula. Esta manhã, o núcleo de mergulho do 13°GBM\Gmar, retomou os trabalhos. pic.twitter.com/6h9cUHYMUz — Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (@cbmba193) March 9, 2020

Em nota, a Polícia Militar informou que segue dando apoio ao Corpo de Bombeiros, que é responsável pelas buscas.

"Policiais militares da 23ª CIPM prestaram socorro, por volta das 5h30, para um jovem que acionou os militares na sede da unidade, após ser vítima de disparos de arma de fogo juntamente com o amigo, na localidade conhecida como Timbalada, Cabula, por volta das 2h de domingo (8). Uma guarnição esteve no local, onde isolou a área até a chegada do Corpo de Bombeiros que realizou as buscas pelo rapaz desaparecido", disse a PM, em nota.