Sólidas relações

Ainda faltam nove dias para o público baiano conferir a segunda edição da Casas Conceito, mas já é possível fazer um balanço do projeto inovador, colher frutos e comemorar essas conquistas já de olho no futuro. Criadora do evento, a empresária Andrea Velame superou diversos obstáculos e viu seu sonho se tornar realidade em 100 dias de muito trabalho, tirando do papel a primeira mostra de decoração cem por cento construída do país.

Com o tema A(mar), a Casas Conceito está em cartaz na Bahia Marina (Avenida Contorno) até o dia 29, apresentando 29 ambientes debruçados para a Baía de Todos os Santos, criados por 41 profissionais das áreas de arquitetura, decoração e paisagismo. Todos levam nomes de destinos de praia pelo mundo e propõem soluções de vida para quem quer o mar como companhia, mesmo que em um centro urbano como Salvador.

Na entrevista a seguir, Andrea Velame fala de desafios, parcerias conquistas, novos projetos e diz: “gratitude é a minha palavra de ordem”. Confira.

Andrea Velame comemora alcance nacional e internacional da mostra de decoração (Foto: Tati Freitas/divulgação)

CORREIO: Primeira mostra de decoração 100% construída do Brasil, a Casas Conceito é um marco, inclusive pela forma como foi concebida, debruçada no mar. Quais os principais desafios que você e sua equipe superaram e qual as maiores conquistas?

ANDREA VELAME: O maior desafio foi readequar a Mostra no espaço que tínhamos e que todos os arquitetos e fornecedores apostassem no meu sonho!

C: É possível fazer um comparativo entre a primeira e a segunda mostra?

AV: Na primeira Mostra, eu convivi com o novo, com o aprendizado diário diante de cada problema, mas foi uma delícia fazer a Mostra Raízes, o tema foi muito impactante. Resgatar origens, família e amigos é sempre muito especial. Tínhamos uma reserva com uma vegetação sensacional que me inspirou e me realizou muito, além de uma pareceria sensacional com a OR, que gerou uma relação de respeito e companheirismo pra vida! Esse ano, eu passei por muitos problemas e dificuldades com relação a trabalhar em uma área 100% construída do zero, mas o tema A(mar) mais uma vez me mostrou que quando colocamos amor, determinação e foco nos nossos projetos eles ganham uma força inacreditável! Acho que a segunda edição definiu a solidificação da marca Casas Conceito, uma Mostra anual que veio para agregar os setores de entretenimento, moda, gastronomia, arte, design e arquitetura na Bahia.

C: Essa edição renovou grandes parcerias e atraiu marcas poderosas que viram na Casas Conceito a porta de entrada ideal para o mercado baiano e até para o Nordeste. Como foram construídas essas relações?

AV: As minhas relações sempre são construídas de uma forma leve e fluída, sou uma realizadora e portanto meu lado comercial é sempre a busca da satisfação de todos os envolvidos nos meus projetos. Essa característica foi plantada na primeira edição e fui procurada na segunda por lojistas locais que buscaram a abertura do mercado nacional. Portanto gratitude é a minha palavra de ordem.

C: Qual o alcance da mostra fora da Bahia?

AV: Nós estamos plantando as sementinhas. Confesso que me surpreendi muito com o alcance nacional e internacional da Mostra, o que só fortalece a máxima de que nos baianos temos uma força e uma garra para realizar que nos torna gigantes. E esse é meu grande: sonho levar a Nossa Bahia para o mundo.

A Casas Conceito segue em cartaz até dia 29

C: A mostra tem como compromisso apresentar tendências do setor, propor novos conceitos de morar, serve como acesso às criações premiadas de designers de móveis de várias gerações e estilos e ainda é uma verdadeira galeria de arte. Como você se sente tocando o público de tantas formas?

AV: Eu sou uma apaixonada pela estética, pela criação e pela arte unir esses elementos, abrir caminhos para os que não tiveram essa oportunidade e fortalecer os reconhecidos só me dá prazer. Esse ano vou realizar um outro grande sonho. Vou logo depois da Casas Conceito apresentar um dos ambientes com todas as tendências apresentadas na Mostra e aplicadas a soluções caseiras e produtos mais baratos. A minha ideia é que as pessoas entendam que viver bem independe de orçamento.

C: Já está pensando na terceira edição?

AV: Sim já estamos realizando as primeiras reuniões de trabalho. A única coisa que posso adiantar no momento é que virá um projeto cheio de vontade de dividir conhecimento, multiplicar relacionamentos e buscar uma linguagem com DNA.

C: Qual será o resultado da parceria com a Prefeitura para o projeto Morar Melhor?

AV: Estaremos disponibilizando as telhas da Mostra para o projeto e estamos aguardando o feedback da Prefeitura para alinharmos tudo em sintonia.

C: Existem outros projetos em vista?

AV: Váriosssss! Muita coisa vai acontecer. Uma delas é que parte da Casas Conceito será mantido para o Verão. A Casas Conceito Summer trará eventos temáticos, ações infantis, shows, eventos gastronômicos e muito life style e saúde. Na próxima terça-feira (24), Nathy (a designer de interiores Nathália Velame, filha de Andrea) estará recebendo um grupo de meninas para um desfile no Refúgio Itacaré com 16 influencers da Bahia. No mesmo dia, estarei recebendo, no Espaço KOHLER, ao lado de Dudu Barros, a imprensa para falar da festa Lux Halloween, um projeto que assinarei em parceria com ele.





Até dia 29

Ainda dá tempo de conhecer ou voltar na Casas Conceito. A mostra está aberta para visitação de terça a domingo, das 16h às 22h, até o dia 29. Os ingressos, à venda pelo Sympla, custam R$ 40 de quarta a domingo e R$ 30 + 1 kg de alimento não perecível, nas Terças Solidárias.

O time poderoso de profissionais reúne:

1. Adélia Estevez – Loft Palm Beach

2. Adriano Mascarenhas & Viviane Vieira (SoteroArquitetos) – Refúgio Baía de Todos-os-Santos

3. Alexandre Nalin – Home Theater Sarakiniko

4. Aline Cangussú – Living Mônaco

5. Ana Claudia & Ana Paula Nonato – Living com Jantar Praia da Gamboa

6. Bruna Milcent, Fernanda Milcent & Renan Saturnino (M100 Arquitetura) – Refúgio do Forte

7. Daniela Lopes – Living Praia de Mar Grande

8. Fabiane Lessa – Bangalô Maldivas

9. Flávio Moura – Spa e Casa Kohler Vik Beach

10. Gabriel Magalhães, Luís Claudio Souza & Hugo Ribeiro – Suíte Creta

11. Grazielle Piccolo – Recanto Playa Del Carmen

12. Ivan Rocha & Carlos Pinillos – Refúgio Ilha de Paros

13. José Marcelino – Ilha Bimbarras

14. Licia Loureiro – Paisagismo Ilha Bimbarra e Eventos Ibiza

15. Mally Requião – Home Theater Vhadoo

16. Mariana Castro – Estar e Jantar Taormina

17. Marcus & Ivane Barbosa – Lounge SDB Portofino

18. Mário Figueiredo – Loft Tulum

19. Marlon Gama – Living Porto Vecchio

20. Mila Liberato – Refúgio Trancoso

21. Nágila Andrade – Cozinha Bodrum

22. Nathália Velame – Refúgio Itacaré

23. Rebeca Brasileiro – Eventos Ibiza

24. Roberto Leal & Naíssa Vieiralves – Living Barra Grande

25. Rodrigo Rocha & Marcelo Rodrigues (Rocha e Rodrigues Arquitetura) – Living Zamá

26. Rogério Menezes – Living Formentera

27. Simone Selem – Living Capri

28. Tania Facchinetti & Joilson Barbosa – Jardim de Alah

29. Thaís Bragga – Estar Mykonos

30. Wagner Paiva – Living Navaggio



Patrocinadores

Vitrine das tendências do mercado de arquitetura, design e paisagismo, a Casas Conceito se consolidou como espaço para ativação de marcas dos mais diversos segmentos e atrai parcerias de peso. São patrocinadores a Bahia Marina, Ilhas Bimbarras, Kohler, Sherwin-Williams, Placo, Saint-Gobain Glass, Shopping da Bahia. Apoio: Lider Interiores, Pavimenti, Transparence Vidros, Home Design, D’Cores Tintas, Prefeitura de Salvador, Paiva Ribeiro Engenharia e Divisaglass.

