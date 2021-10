Solta o som e segura a máscara: saiba o que esperar das festas e da covid-19 na Bahia

Qualquer um que tenha colocado a cabeça para fora da janela nos últimos dias notou que já é verão em Salvador. O sol deu as caras, parques públicos foram abertos, as praias estão liberadas e pequenos eventos com até 1,1 mil pessoas estão permitidos. A realização do Réveillon e do Carnaval ainda não tem confirmação e muita coisa está para ser decidida, mas conseguimos antecipar algumas informações para você ter ideia do que esperar sobre as festas e a segurança em relação à covid-19 por aqui.

Oficialmente, o verão só começa em dezembro, mas todo mundo sabe que essa regra não é válida para a capital baiana e, no fim de semana passado, rolou uma das primeiras festas privadas para vacinados, com show da Banda EVA, no Trapiche Barnabé.

Ao menos outras duas receberam liberação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para rolar neste fim de semana, incluindo uma com Léo Santana, na Barraca Pipa, e contamos ao menos outras 14 que estão sendo divulgadas para ocorrer até o fim do ano.

Há pouco, a Timbalada anunciou ensaios com direito à volta de Denny e essas divulgações são um símbolo do retorno dos eventos na cidade. Mas se acalme porque não vai ser tudo beautiful como antes. A ciência ainda aponta um monte de preocupações que devem ser levadas em conta e é por isso que, por enquanto, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) nem fala em eventos públicos.

Vuh Bahia rolou só para vacinados no Trapiche Barnabé (Foto: Victor Carvalho/Divulgação)

Projetando que a população soteropolitana adulta estará totalmente vacinada até dezembro, o prefeito Bruno Reis (PDT) disse que os ensaios de verão terão condições de acontecer a partir do fim do ano e que tais eventos servem de “teste” para festas maiores como o Festival da Virada e o próprio Carnaval.

O gestor afirmou, inclusive, que, se os indicadores da covid-19 continuarem caindo, é possível até ampliar o público permitido nos eventos.

Considerada a população estimada de Salvador conforme o IBGE, até o momento cerca de 45% dos soteropolitanos já estão com o esquema vacinal completo — ou seja, com as duas doses da vacina ou com o imunizante de dose única. Tendo em vista a circulação da cepa Delta na Bahia, esse ainda não é um patamar tranquilo.

Em razão disso, a prefeitura está apostando no Certificado de Vacinação, um cartão que passará a ser exigido para acessar eventos, restaurantes e estabelecimentos.

Desde agosto que o produtor e empresário sócio do Hype Bar, Rodrigo Bouzon, só libera a entrada de clientes vacinados no seu estabelecimento, na Pituba. O pessoal tem que ter, minimamente, a aplicação da primeira dose. Essa medida antecipa um comportamento que certamente vai ser cobrado neste verão na Bahia.

À frente de eventos como o festival Sollares e Réveillon 7 Mares, ele conta que nunca parou de receber perguntas das pessoas sobre quando seria o retorno destas e de outras festas que ele realiza.



“Sinto que as pessoas estão ansiosas para poder voltar a curtir. Festa muda o humor, traz momentos especiais, marcantes. Acho que quem perdeu familiares quer liberar tristeza e a gente sabe que muitos buscam na música essa saída”, diz.

As vendas para o Réveillon 7 Mares, na Villa Jardim dos Namorados, também na Pituba, já foram iniciadas e o empresário conta que, a princípio, a festa será para 1 mil pessoas. Lá na frente, se os decretos permitirem, pensam em ampliar para 2 mil ingressos.



O espaço cabe até 5 mil pessoas, então, mesmo se houver a ampliação, o número será menor do que 50% da capacidade. Hoje, os protocolos da prefeitura determinam que o limite de participantes é de 75% da capacidade total do local. Se isso não for cumprido, a fiscalização da Sedur tem poder de encerrar o evento e mandar todo mundo para casa.

“Tradicionalmente, recebemos um público mais família, e muito por conta disso a gente tem que seguir à risca ao máximo o que for determinado. Na Villa cabem 5 mil pessoas, mas mesmo se tiver flexibilizações, vamos manter a festa com, no máximo, 2 mil e cobrando certificado de vacinação”, conta.

A festa terá como atração principal o Forró do Tico, será open bar e está com entrada a R$ 200. No site de venda dos ingressos há o informe prévio de que será necessário comprovar ter tomado as duas doses ou dose única, apresentando na hora da entrada a tela do app Conecte SUS, do Ministério da Saúde.

Uma das edições do evento Paulilo Paredão (Foto: Divulgação/Paulilo Paredão)

Até o verão de fato chegar, a tendência será encontrar eventos de menor dimensão em Salvador. Empresária produtora do evento Paulilo Paredão, a multiartista Paulilo retomou oficialmente a realização da festa agora em outubro. Neste mês, já rolou uma edição e mais duas vêm aí, todas com ingressos esgotados, com preços de R$ 5 a R$ 10. A organização avisa que não adianta chegar lá na hora porque não vai ter venda de bilhete na porta.

“Nosso primeiro cuidado é com o limite de público. A gente procura um local grande, com boa circulação de ar, para ficar confortável para todo mundo. Nosso movimento é na rua, em bairro, buscamos local onde a gente possa controlar para que não lote. A procura tá babado, mas queremos que seja um momento de celebração, não de contaminação”, conta.

Possivelmente, haverá duas edições do paredão em dezembro, mas a divulgação não começou porque falta confirmar as atrações, mas uma coisa já está certa: quem quiser participar, vai ter que comprovar que tomou a vacina.

Tertuliana Lustosa, da banda A Travestis, e Paulilo em edições passadas do Paulilo Paredão (Foto: Divulgação)

Sócio da Memo Produtora, Eduardo Punzi, um dos realizadores da Vuh Bahia — festa que rolou no Trapiche Barnabé no último fim de semana —, conta que os eventos têm seguido outras determinações como: equipes de trabalho todas com máscaras e face shield, totens de álcool em gel espalhados, entrada com três baias diferentes (conferência de ingresso, vacina e revista) para evitar aglomeração e vendas de apenas metade da capacidade do espaço.

Eduardo aponta, no entanto, uma dificuldade notada na experiência da festa recente: foi difícil controlar as pessoas para que usassem máscara o tempo inteiro. Especialistas da área da saúde, como o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, têm defendido que só é aconselhável liberar o uso de máscaras quando 80% da população estiver com esquema vacinal completo.

O cenário ideal para festas

A imunologista Viviane Boaventura, também pesquisadora da Fiocruz e da Rede Covida, diz que o cenário ideal para festas passa por ter uma baixa taxa de transmissão do vírus na comunidade. Em Salvador, essa taxa ficou em 0,94 na última semana, segundo o Geocovid, o que significa que cada 100 pessoas transmitem a doença para cerca de outras 94 pessoas.

A taxa precisa se manter abaixo de 1 para que a pandemia seja considerada controlada. No entanto, há a emergência da variante Delta, que chegou na Bahia há pouco mais de um mês e que ainda pode trazer efeitos. Boaventura diz que é importante ter uma elevada taxa de pessoas completamente vacinadas para que eventos sejam liberados e é necessário conscientizar os participantes sobre os riscos que eles correm ao irem.

Mesmo em locais abertos e com público vacinado, é preciso manter-se usando máscaras e evitar aglomerações. “As vacinas protegem de casos graves, mas as pessoas ainda podem transmitir, estar vacinado não impede a transmissão", explica ela. E já não adianta qualquer máscara, é preciso incentivar o uso de máscaras de qualidade, que garantam vedação ao rosto. “Tem momentos em que as pessoas vão ingerir bebida, água, e é importante que se tenha distanciamento na retirada da máscara”, completa.

Além disso, a pesquisadora também defende que é preciso que exista uma vigilância após o evento, uma linha direta para que seja possível saber se houve registros de casos de infecção depois do evento. Isso não tem sido feito por aqui.

Em eventos já realizados mundo afora, pesquisadores têm aproveitado para analisar a taxa de transmissão e o que tem se observado, segundo conta ela, é que se mantém um risco grande, mas a prática do uso de máscaras e do distanciamento minimizam a transmissão. Por enquanto, não dá para fazer grandes previsões do que deve acontecer, tudo depende da dinâmica da epidemia — como, por exemplo, se haverá ou não o surgimento de novas variantes que possam ameaçar a perda de segurança que as vacinas oferecem.

Em boletim emitido na quinta-feira (7), a Fiocruz apontou um cenário otimista, mas ainda com números ainda preocupantes de 500 mortes diárias no país. Em abril, o Brasil teve picos de mais de 3 mil óbitos por dia. A queda expressiva é apontada como um sucesso da vacinação.

Para evitar novas ondas, a recomendação da fundação foi de que, enquanto o país caminha para um patamar ideal de cobertura vacinal — que é de 80% —, medidas como o uso de máscaras, higienização de mãos e exigência de comprovação de vacinação em atividades com aglomeração de pessoas. A Bahia é considerada fora da zona de alerta em relação à disponibilidade de leitos — a ocupação geral está em 25%, mesma da capital.

É hora de voltar?

No mês passado, a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape) divulgou um manifesto com o lema "É hora de voltar!". O segmento está há 19 meses paralisado e a entidade argumentou que as manifestações políticas têm levado milhares às ruas e que, mesmo após elas, os "números de casos seguem reduzindo", o que, para a Abrape, mostra que "é possível a retomada do convívio em massa". Um levantamento recente da PwC, com dados de junho, apontou que, naquela ocasião, 32% dos brasileiros afirmaram estarem dispostos a participar de atividades esportivas ou shows.

A Abrape criou uma plataforma chamada Radar de Eventos para estipular a retomada das atividades festivas em alguns lugares. Segundo eles, Bahia e Minas Gerais são os estados que apresentam índices aceitáveis para liberação de eventos. O projeto estabelece um índice aceitável de três mortes por milhão de habitantes para avaliar um retorno seguro e é semelhante ao que é adotado nos EUA e Reino Unido.

Mas em termos de sentimento social, é hora de voltar a festejar? Muito foi falado sobre o luto público e coletivo no país, mas há também uma dimensão privada da dor. A psicóloga Mônica Venâncio, do Ambulatório do Luto do Hospital das Clínicas da Ufba, explica que não nos enlutamos somente pelas quase 600 mil vidas perdidas, mas pela perda também da rotina, dos hábitos, dos planos. Era esperado, portanto, que, em algum momento, pessoas relatassem um cansaço de tantas restrições e um impacto na saúde mental.

“De fato, tenho escutado, já há algum tempo, o desejo de retomar os encontros coletivos, familiares, os ritos comemorativos. Vejo como uma forma de lidar com os impactos da saúde mental, mas também de retomar algo de uma vida que foi interrompida. Ainda não há consenso sobre a retomada das festividades. O que posso dizer é que não podemos banalizar as mortes que ainda estão acontecendo”, diz ela, doutoranda em Psicologia.

Por outro lado, a psicóloga lembra que chegamos a um momento em que a situação da pandemia já não é a mesma de março de 2020 e não se pode afirmar que aqueles que têm buscado entretenimento não estão sendo solidários com as inúmeras mortes

A grande dúvida

Com a liberação desses eventos menores, cresce a ansiedade para saber se, afinal, vai ter Carnaval ou não. Ao passo que a cidade já vai se organizando para o fervo, as declarações de autoridades sobre o retorno de grandes eventos são um sinal da vontade das pessoas em poder voltar a curtir. A decisão sobre a realização do Carnaval de Salvador será tomada esse mês, garantiu Bruno Reis. O Festival da Virada não está 100% confirmado, mas tem boas chances de ocorrer.

As festas são parte importante da economia soteropolitana e, segundo Eduardo Punzi, a principal dúvida dos seus clientes do Sudeste é quanto à realização dos grandes eventos. O pessoal quer planejar a viagem e garantir os ingressos. Uma pesquisa recente do Booking, plataforma de hospedagem, apontou que 2 em cada 3 brasileiros disseram ter planos de viajar nos próximos 3 a 6 meses.

No último verão com Carnaval, cerca de 40% dos foliões que visitaram Salvador eram da própria Bahia, 48% de outros estados e quase 14% foram estrangeiros. O estado de São Paulo foi o maior emissor de turistas para Salvador. Argentinos, alemães e italianos foram os principais visitantes estrangeiros, segundo dados do Observatório do Turismo. Desta vez, haverá uma mudança nesse perfil de visitantes e é provável que se tenha menos gente de fora e mais baianos.

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, disse que há um otimismo voltado para a Bahia porque o estado ficou nacionalmente com uma imagem de boa administração da pandemia. Por outro lado, o público estrangeiro está desconfiado com o Brasil devido à má gestão da covid-19 pelo governo federal.



“Então, seremos prejudicados porque a população de outros países não acredita na política de imunização de Bolsonaro e isso desestimula a visitação ao nosso país”, disse. Em contrapartida, Salvador recebe cinco voos semanais oriundos de Lisboa, em Portugal, que trazem cerca de 2 mil pessoas da Europa, há uma expectativa nesse fluxo.

Para novembro de 2021, o Aeroporto de Salvador informa que a oferta de assentos já é 52% maior do que no mesmo mês em 2021. Esses números são um termômetro do interesse das pessoas por um destino. A temporada de cruzeiros foi liberada pelo governo federal e estão programados 90 navios entre os portos de Salvador e Ilhéus de novembro a março. Além disso, 12 marinas e atracadouros serão entregues nessas duas cidades, o que vai incentivar o turismo náutico, e embarcações tomarão conta da paisagem nesse verão.

Responsável por ajudar a promover a Bahia como destino, o segmento da publicidade está confiante de que o estado será campeão de procura nesse verão. “Já somos um destino muito desejado por brasileiros e há um otimismo relacionado à Bahia, diferente do Rio de Janeiro, que concentrou muitas mortes por covid-19 e violência. Se tivemos consciência e as pessoas se vacinarem, dá para fazer um verão bom para todo mundo”, diz Américo Neto, presidente da regional da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-BA).



