Solteira, Anitta começa a curtir fotos de jogador baiano no Instagram

Anitta não perde tempo. Logo após confirmar o fim do namoro com Gui Araújo que a cantora começou a curtir as fotos postadas pelo jogador de futebol Pedro Augusto Cabral. Segundo o Extra, a artista já o seguia no Instagram, mas deixou de exaltar as fotos deles enquanto estava compromissada.

Atentos a todos os passos da musa, os fãs dela logo perceberam o interesse da Poderosa no rapaz, e começaram a torcer por um romance entre os dois.

Pedro Augusto Cabral é baiano, nascido em Itabuna, tem 21 anos e 1,85cm de altura. Ele passa a quarentena em Ilhéus, na Bahia. Até março deste ano, ele defendia o América Mineiro, clube no qual fez sua estreia profisisonal um ano antes, quando foi um dos dos destaques do Campeonato Mineiro Sub-20, em 2018, e da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019.