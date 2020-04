Sonho de uma Noite de Verão na Bahia é exibido no YouTube

Um dos espetáculos mais disputados de 2019, Sonho de Uma Noite de Verão poderá ser visto neste domingo (5), das 10h às 22h, pela internet através desse link. A exibição faz parte da programação da #ConexãoFGM, uma opção cultural para os moradores de Salvador que estão em quarentena. E uma boa oportunidade para quem não conseguiu ver o espetáculo dirigido por João Falcão, que inaugurou o edital Fábrica de Musicais.



A montagem é uma adaptação da centenária comédia de William Shakespeare, assinada por Adriana Falcão, e transportada para o Carnaval de Salvador. Na trama, os reis Titânia e Oberon, o debochado duende Puck e quatro fadas organizam uma excursão do Olimpo em direção à Terra para investigar a existência de humanos.

O elenco traz os atores Alexandre Moreira, Ana Barroso, Ana Mametto, Daniel Farias, Fernanda Beltrão, Fernanda Paquelet, Genário Neto, Igor Epifânio, Jarbas Oliver, Lara Böker, Luiz Pepeu, Marília Castro, Rafael Medrado. Rafa Souza, Yanna Vaz e Viviane Pitaya. E a direção musical é de Yacocci Simões.

A trilha sonora, executada por uma banda ao vivo, é um dos destaques da montagem, que costura com maestria sucessos da MPB e da axé music, construindo uma narrativa envolvente e divertida. Não se assute de ficar com vontade de sair dançando pela sala.

E mais!

Neste fim de semana, o #ConexãoFGM também exibe, no sábado (4), às 19h, a estreia de Noites Navegantes Live, encontro interativo promovida pelo NAU, no Instagram. A transmissão reunirá debates, trechos de poesias, pedaços de leituras, canções e imagens de artes visuais com a participação dos diretores e artistas que compõem o projeto. O papo será conduzido pelos diretores Daniel Arcades e Thiago Romero, que receberão como convidados o historiador Leandro Bulhões e o diretor musical Jarbas Bittencourt.

Selecionado pelo edital Fábrica de Musicais – Ano II, da Fundação Gregório de Mattos (FGM), da Prefeitura Municipal de Salvador, o espetáculo NAU conta a história de personagens historicamente ignorados da construção social brasileira, que voltam ao país em uma barca com mais 11 mil espíritos para um acerto de contas. Além do musical, o projeto propõe dez meses de atividades formativas nas áreas de Teatro e Música.

Iniciativa

O #ConexãoFGM visa entreter a população no período da quarentena com exibição diária de produções audiovisuais de artistas locais, resultado de projetos apoiados ou aprovados via editais da Fundação Gregório de Mattos. De segunda a sexta, das 8h às 21h, são exibidos de dois filmes por dia, sendo um com conteúdo para o público infantil e outro, com classificação livre, porém, voltado para adultos. Já nos finais de semana, acontece em horário especial. A programação é divulgada nas páginas da FGM no Instagram e Facebook.