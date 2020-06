Sons do Bem lança campanha para arrecadar doações na pandemia

Com a pandemia do novo coronavírus, a Associação Sons do Bem no bairro da Cidade Nova, em Salvador, interrompeu as atividades. Mas o espaço continua arrecadando doações para ajudar famílias e teme precisar fechar as portas de vez.

Por isso, a instituição social lançou a campanha Avante Sons do Bem, que busca arrecadar recursos para a o espaço social e doações para as famílias da região.

Localizada no bairro de Cidade Nova, o espaço cuida de 200 crianças e adolescentes, de cinco a 18 anos, com oficinas de fotografia, vídeo, programação e computação, aulas de capoeira, balé, literatura e música. Além da atuação de duas assistentes sociais que acompanham o desenvolvimento dos participantes do projeto.

O sonho da gestora da instituição social Carlinda Ramos é que a instituição chegue aos R$ 200 mil reais arrecadados, o que permitirá seu funcionamento por quase nove meses, tempo necessário para que as famílias que fazem parte do programa possam se reestruturar no período pós-pandemia.

E, para alavancar as doações, as redes sociais têm se tornado a principal ferramenta de divulgação. “A gente sempre faz apelo para que as figuras públicas nos ajudem divulgando o trabalho da associação. Sempre procuro artistas, porque imagem é tudo né?”, comentou Carlinda.

O cantor baiano Lazzo Matumbi resolvou abraçar a causa e apoiar a Sons do Bem. Na última semana, o artista gravou um vídeo em nome da associação pedindo o apoio da população para contribuir com as doações. A gestora comentou que o intuito é aumentar a participação dos artistas na página da associação, com lives e vídeos. “Esse tipo de divulgação tem sido o divisor de águas, os vídeos tem um potencial enorme”, completou Carlinda, que registrou um aumento no número de seguidores e visualizações depois dos vídeos.

Para aqueles que não podem doar dinheiro, Carlinda lembra que as cestas básicas e kits de higiene também são muito necessários. “Se não puder chegar o dinheiro, recebemos de braços abertos as doações de cestas e kits”, reforçou a gestora.

Quem escolher doar os materiais, basta entrar em contato com whatsapp da Associação e agendar a entrega na sede do local. Através do número também é possível se informar sobre as contas para o depósito do dinheiro. Na conta do Instagram da Sons do Bem (@sonsdo_bem) também é disponibilizado um link de uma vaquinha virtual.

Contas para doação

BANCO DO BRASIL Agência: 3158-5 C/C: 22777-3

BRADESCO Agência: 3021 C/C: 0005859-9

CNPJ: 04955132000128

Contatos

Endereço: Rua 2 de Fevereiro nº10 Cidade Nova, Salvador/BA

Telefone: 71. 99916 7257

E-mail: sonsdobem@hotmail.com

Instagram: @sonsdo_bem

Facebook:@sonsdobem

