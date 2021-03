Sony confirma encerramento das atividades no Brasil; área de videogames continuará

A Sony confirmou na segunda-feira (1º) que irá encerrar a venda de aparelhos televisores, câmeras e equipamentos de áudio no Brasil. A data-limite para a finalização do comércio da marca japonesa no país é o fim de março.

Localizada na Zona Franca de Manaus, a planta da Sony — que conta com cerca de 300 funcionários — será fechada após 48 anos de funcionamento. O anúncio do encerramento das atividades foi feito em setembro de 2020.

No entanto, uma área da Sony acabou escapando: a linha de videogames. De acordo com a empresa, o PlayStation 4 e o PlayStation 5 continuarão a ser vendidos no país, através de distribuidoras que importem os consoles.

Além dos videogames, a empresa também manterá operações locais nas áreas de soluções profissionais, música e audiovisual.

"Manteremos a alta qualidade de pós-venda e suporte de reparo para todos os produtos sob nossa responsabilidade comercial pelo tempo necessário, estando em conformidade com os regulamentos e requisitos locais de proteção aos consumidores, política e de garantia de produtos", diz a empresa em nota.