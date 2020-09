Sony vai fechar fábrica e interromper vendas de TVs e câmeras no Brasil

A Sony comunicou a varejistas na segunda-feira (14) que fechará sua fábrica no Brasil em 2021. A unidade fica em Manaus e terá as atividades encerradas a partir de março do ano que vem.

Segundo o comunicado, a venda e distruição de TVs, aparelhos de áudio e câmeras também devem ser encerrados pela empresa no país em meados de 2021. A garantia e assistência técnica serão mantidas. Já a venda do PlayStation, que é importado, seguirá normalmente.

De acordo com o G1, a Sony mantinha 220 funcionários na fábrica de Manaus e todos serão demitidos. Em nota à imprensa, a empresa afirma que "sempre adota medidas para fortalecer a estrutura e a sustentabilidade de seus negócios, para responder às rápidas mudanças no ambiente externo".

A atuação em outras áreas, como como a Sony Pictures e a Sony Music, não será terá interferência. No ano passado, a Sony já deixou de vender celulares por aqui - na época, em decisão global que incluía toda América do Sul, América Central e Oriente Médio.

Leia nota da Sony:

O grupo Sony sempre adota medidas para fortalecer a estrutura e a sustentabilidade de seus negócios, para responder às rápidas mudanças no ambiente externo.

Nós decidimos fechar a fábrica em Manaus ao final de Março de 2021 e interromper, em meados de 2021, as vendas de produtos de consumo pela Sony Brasil, tais como TV, áudio e câmeras, considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios.

A Sony está tomando todas as medidas necessárias e está muito comprometida como empresa em empenhar seus esforços para garantir todos os direitos, o melhor tratamento e cuidados especiais aos seus colaboradores.

A Sony Brasil continuará a oferecer todo suporte ao consumidor para os produtos sob a sua responsabilidade comercial de acordo com as leis aplicáveis e sua política de garantia de produtos.

Os demais negócios do grupo Sony no Brasil (Games, Soluções Profissionais, Music e Pictures Entertainment, incluindo Playstation) continuarão a manter normalmente sua forte atuação no mercado local.

Os produtos que serão descontinuados produzidos na fábrica de Manaus são os de TV, produtos de áudio e câmeras digitais.

Os produtos Playstation no Brasil continuarão a ser vendidos normalmente, sem nenhuma alteração. A Sony do Brasil não produz o Playstation no país há bastante tempo.

O Grupo Sony tomou as medidas para fortalecer a estrutura dos negócios, a fim de responder às rápidas mudanças no mercado de eletrônicos. A Sony Brasil continuará a fornecer suporte ao consumidor para produtos sob sua responsabilidade comercial, de acordo com as leis aplicáveis e sua política de garantia de produtos.