Sophia Abrahão comemora 5 anos de namoro com Sergio Malheiros

A atriz Sophia Abrahão fez uma declaração para o namorado Sergio Malheiros nesta sexta-feira (22), data em que os dois completaram cinco anos juntos. Ela postou uma imagem de uma foto instantânea com Malheiros e fez um texto para dizer como ele é importante em sua vida.

"Amor, vou tentar te escrever o que para mim é muito claro mas que talvez eu não te fale com a frequência que deveria. Você sabe da minha dificuldade de me conectar com o agora, de viver e desfrutar o presente, de parar e confiar que tudo vai ficar bem", começou a atriz. "Mas você apostou no amor, no nosso encontro e dessa forma, acolheu aquela velha eu, que andava rápido, que não respirava, que não ouvia, que não estava com a escuta aberta para os sinais. E o mais bacana, é que você o fez sem ficar inseguro de me perder quando eu estivesse fortalecida e cheia de sonhos pela frente", continua.

Depois, Sophia diz que os dois têm uma parceria e que Sergio sempre a apoia, nunca a fazendo se sentir presa. "Você aplaude meus voos, você se emociona com minhas descobertas, você curte cada fase minha. Sem julgamento, sem pressão, sem medo. Será possível? É...você aposta no amor, você confia na minha luz., você é meu parceiro de ansiedades noturnas, de desesperos no meio da tarde e de manhãs cheias de dúvidas".

Por fim, ela diz que fica muito feliz em "evoluir" ao lado dele. "Que lindo é evoluir ao seu lado. Que lindo é saber que você me ajudou a me tornar uma mulher livre mas que opta por viver essa liberdade ao seu lado. Muito obrigada por ter topado viver essa jornada junto comigo. Feliz cinco anos, meu mundo e o seu, o misto disso tudo, agora nosso, Sergio Malheiros", diz.

No último mês, Sophia afirmou que eles têm planos de oficializar a união e de ter filhos, mas só daqui a alguns anos. "Não sei se este ano, mas é um desejo que a gente tem. Já moramos juntos há quatro anos e não temos mais esta necessidade, mas queremos oficializar. Nunca diga nunca, né?".