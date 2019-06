Sopro forte do mar

Avenida Manoel Dias da Silva, 22 de maio de 1987, foto do Acervo Correio

Nas terras da antiga fazenda Pituba, adquiridas por Joventino Silva e Manoel Dias da Silva no início do século XX, foi traçado o loteamento Cidade Luz: quadras planejadas, ruas largas e espaço para moradias próximo do mar. No plano aprovado pela prefeitura em 1932, o eixo principal do loteamento, conhecido como Estrada da Pituba, foi denominado Avenida Manoel Dias da Silva.

Pituba, que em tupi significa brisa, sopro forte, até os anos 1970 ainda era um local de veraneio, distante do centro da cidade, e que nada lembra o hoje movimentado bairro da orla atlântica de Salvador.