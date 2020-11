Sorteio define os jogos da primeira fase da Copa do Nordeste

Os primeiros duelos da Copa do Nordeste de 2021 já estão definidos. Nesta quarta-feira (4), foram sorteados, na sede da CBF, os confrontos da fase prévia, disputados em jogos eliminatórios. Os times que vencerem avançam à chave de grupos do torneio, onde já estão Bahia e Vitória.

As partidas serão disputadas entre Santa Cruz x Itabaiana, CSA x Moto Club, Botafogo-PB x Atlético de Alagoinhas. Globo-RN ainda espera a definição do representante do Piauí. Os embates serão realizados em dezembro.

O sorteio aconteceu seguindo o ranking de clubes da CBF. No pote A, ficaram os times que estão em melhor posição - CSA, Santa Cruz, Botafogo-PB e Globo-RN. Essas equipes fazem o confronto da volta em casa. Já no pote B, estavam Itabaiana-SE, Moto Club, Juazeirense e a vaga do Piauí.

Esse último representante será definido após a decisão do Campeonato Piauiense, que tem segunda partida da final marcada para o dia 16 de dezembro. Como o Altos é o time do estado melhor posicionado no ranking da CBF, já está garantido no Nordestão. Se for o campeão estadual, avança direto à fase de grupos do Nordestão e quem disputará a vaga com o Globo-RN será o River-PI.

Jogos da fase de eliminatórias do Nordestão:

Santa Cruz x Itabaiana

CSA x Moto Club

Botafogo-PB x Atlético de Alagoinhas

Globo-RN x representante do Piauí

Clubes que já estão fase de grupos do Nordestão: