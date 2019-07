Sorveteiro haitiano é agredido por homem que se irritou com buzina

Foto: Acervo Pessoal

Um vendedor ambulante de sorvete, natural do Haiti, foi agredido por um morador quando passava em uma rua na Zona Sul de Manaus. Segundo testemunhas, o agressor teria ficado incomodado com o barulho da buzina do carrinho do sorveteiro. O morador foi identificado e levado para a delegacia. As informações são do G1.

A agressão foi na manhã desse domingo, 28. Câmeras de segurança registraram momentos antes da agressão, quando a vítima fugia correndo carregando o carro em que transportava a mercadoria. Atrás dele, correndo, aparece um um homem com uma pedaço de madeira em uma das mãos.

Testemunhas relataram que o haitiano trabalhava na região há pouco tempo, usando a buzina poucas vezes para avisar que estava passando. A vítima ficou gravemente ferida e precisou ser levada ao hospital por uma equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O delegado do 24º Distrito Integrado de Polícia, que investiga o caso, explicou ao G1 que estava no hospital aguardando para colher mais informações com a vítima. "Nós ainda estamos levantando os dados sobre essa ocorrência para dar procedimento aos devidos processos", disse Marcelo Martins.

O suposto agressor já foi identificado e esteve na delegacia prestando esclarecimentos.