S.O.S Bahia: Lucro da marca da influencer Virgínia será doado para cidades baianas

A influencer de 30 milhões de seguidores e CEO da marca de beleza "We Pink", Virgínia Fonseca utilizou as redes sociais, no domingo (26) para anunciar que todos os lucros da marca até o dia 31 de dezembro serão revertidos em doação para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas no estado da Bahia.

"De hoje [dia 26] até a virada, estaremos doando todo o lucro pra ajudar a Bahia. Quem comprar sérum, gloss, enfim, vai estar ajudando. Continuo pedindo para que todos ajudem da forma que conseguirem, se não conseguir doar, repostem publicações, o bem volta para você", diz no vídeo.

